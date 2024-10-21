《駐京專電》首次落地中國內地，Ｓｉｂｏｓ年會在京開幕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》由環球銀行金融電信協會（Ｓｗｉｆｔ）

主辦的「Ｓｗｉｆｔ國際銀行業運營大會」（Ｓｉｂｏｓ年會）今日在北京國家會議中心開幕。

這是Ｓｉｂｏｓ年會首次落地中國內地。Ｓｉｂｏｓ年會是金融行業標誌性國際會議，被業界譽

為金融界「奧運會」。本屆Ｓｉｂｏｓ年會上，全球主要金融機構將就監管政策、金融創新、支

付體系改革等熱點話題，開展深入交流與探討。

在開幕式上，北京市市長殷勇、人民銀行陸磊副行長出席並致辭，Ｓｗｉｆｔ全球首席執行

官Ｊａｖｉｅｒ Ｐｅｒｅｚ－Ｔａｓｓｏ和渣打銀行行政總裁Ｂｉｌｌ Ｗｉｎｔｅｒｓ擔任

開幕嘉賓並交流發言。

本次Ｓｉｂｏｓ２０２４年會展覽分為主體展（Ｅｘｈｉｂｉｔｏｒ）和金融科技展

（Ｄｉｓｃｏｖｅｒ），主體展區１３３家金融機構和第三方機構參展，外資１１４家（中資

１９家），佔比８６％，以歐美地區機構居多（４５％），包括摩根大通、花旗銀行、匯豐銀行

、美國銀行、法國巴黎銀行等２４家全球系統重要性金融機構，以及中央國債登記結算有限責任

公司、中國外匯交易中心、人民幣跨境支付系統、香港金融管理局、香港交易及結算所有限公司

、上海清算所等；金融科技展區５０餘家企業參展，包括首次參展的國際清算銀行創新中心等。

Ｓｉｂｏｓ年會始辦於１９７８年，由歐洲、美洲和亞洲的國際金融中心城市輪流舉辦，香

港曾於１９９１年和２００９年舉辦。

