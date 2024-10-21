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AH股新聞

21/10/2024 14:25

《駐京專電》人行陸磊：境外投資者持有中國債券４﹒６萬億創新高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》Ｓｉｂｏｓ２０２４年會在北京國家會議
中心開幕。人民銀行副行長陸磊在開幕式致辭時表示，當前中國債券市場規模位居全球第二，境
外投資者持有中國債券近４﹒６萬億元，創歷史新高。人行將繼續為海外投資者進入中國市場、
在中國開展業務提供有利的金融環境，並按照國際最佳做法，提升金融市場運作，加強與海外金
融市場的互聯互通。與此同時，將鼓勵優質中資企業在海外市場上市和發行債券。
　　跨境貿易方面，陸磊表示，人民銀行將促進跨境貿易和投融資便利化，進一步推進人民幣國
際化。近年來，伴隨著人民幣支付網絡逐步完善，人民幣作為支付結算貨幣、投融資貨幣和國際
儲備貨幣的角色不斷增強，人民幣在國際使用中已具備一定的網絡效應。數據顯示，人民幣是全
球支付第四大活躍貨幣、全球貿易融資第二大貨幣、ＳＤＲ貨幣籃子第三大貨幣。將繼續加強與
境外貨幣當局的本幣合作，降低匯率風險，提高投融資效率。推動跨境支付健康發展。
　　他又表示，支持來自不同司法管轄區的合格銀行參與人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）。
ＣＩＰＳ是經人民銀行批準專司人民幣跨境支付清算業務的批發類支付系統，致力於提供安全、
高效、便捷和低成本的資金清算結算服務，是中國重要的金融市場基礎設施。

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