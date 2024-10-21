【聚焦數據】北京首三季ＧＤＰ增５﹒１％，消費零售額降１﹒６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市統計局公布，前三季度，全市實現

地區生產總值３３４６２億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長５﹒１％。分產業

看，第一產業實現增加值７１﹒５億元，下降０﹒４％；第二產業實現增加值４７５７﹒９億元

，增長５﹒２％；第三產業實現增加值２８６３２﹒５億元，增長５﹒１％。



＊前三季度汽車製造業增長３４﹒４％＊



前三季度，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長６﹒９％。重點行業中，計

算機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長１９﹒５％和１８﹒４％，電力、熱力

生產和供應業增長９﹒０％，醫藥製造業增長１﹒６％。製造業高端化及智能化加快推進，規模

以上工業中，戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長１４﹒０％和８﹒３％（二者有交

叉），所佔比重分別為４１﹒９％和３２﹒０％，同比提高３﹒３個和１﹒１個百分點，新能源

汽車、工業機器人、風力發電機組產量分別增長５﹒５倍、６２﹒８％和２１﹒２％。規模以上

工業出口交貨值１５００﹒３億元，增長１３﹒８％，其中汽車製造業增長３４﹒４％，計算機

、通信和其他電子設備製造業增長１３﹒５％。



＊製造業投資增長４４％，房地產開發投資下降４﹒５％＊



前三季度，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長７﹒８％。其中，在大規模設備更新政

策推動下，設備購置投資增長３４﹒１％，計算機、通信和其他電子設備製造業，信息傳輸、軟

件和信息技術服務業帶動作用明顯。分領域看，基礎設施投資增長２２﹒２％，製造業投資增長

４４％，房地產開發投資下降４﹒５％。分產業看，第一產業投資增長１１﹒３％，第二產業投

資增長３０﹒５％，第三產業投資增長５﹒５％。高技術產業投資保持活躍，高技術製造業和高

技術服務業投資分別增長６６﹒７％和２８﹒９％。

前三季度，全市房屋施工面積１１００４﹒０萬平方米，同比下降９﹒６％，其中住宅施工

面積５５１７﹒１萬平方米，下降８﹒８％。全市商品房銷售面積７６６﹒８萬平方米，同比下

降２﹒３％，其中住宅銷售面積５３５﹒６萬平方米，下降６﹒７％。



＊前三季社會消費品零售總額下降１﹒６％＊



前三季度，全市市場總消費額同比增長２﹒９％。其中，服務性消費額增長７﹒１％；實現

社會消費品零售總額１０３０６﹒３億元，下降１﹒６％。社會消費品零售總額中，按消費形態

分，商品零售９３５３﹒０億元，下降１﹒２％，餐飲收入９５３﹒３億元，下降５﹒１％；按

商品類別分，限額以上批發和零售業中，與升級類消費相關的金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品

零售額分別增長１８﹒５％和６﹒８％，消費品以舊換新政策效果顯現，家用電器和音像器材類

商品零售額增長１０﹒２％，新能源汽車零售額增長２２﹒４％。限額以上批發和零售業、住宿

和餐飲業實現網上零售額４０７２﹒９億元，增長４﹒６％。

前三季度，全市城鎮調查失業率均值為４﹒１％，低於上年同期０﹒４個百分點；９月份，

城鎮調查失業率為４﹒２％，環比下降０﹒１個百分點。

