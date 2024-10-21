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AH股新聞

21/10/2024 08:33

【傾力救市】中證監吳清：冀專家、財經媒體講好中國資本市場故事

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監近日召開進一步全面深化資本市場
改革專家學者與媒體負責人座談會。中證監主席吳清表示，希望專家學者、財經媒體客觀理性講
好中國經濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。歡迎專家學者、媒體記者及時向中證監反
映市場呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。
　　中證監新聞稿指出，座談中，大家一致認為９月２６日中央政治局會議召開以來，一攬子有
針對性的增量政策接續發力，釋放了加力推動經濟持續回升向好的積極訊號，有效提振了資本市
場投資者信心和活躍度，股市活力的提升也將促進「金融活、經濟活」正反饋效應的釋放。
　　新聞稿並指出，大家認為，要珍惜、呵護當前良好勢頭，通過進一步全面深化資本市場改革
激發市場活力，以改革實績實效進一步穩預期、強信心。與會代表並就資本市場下一步全面深化
改革提出具體建議，包括進一步增強資本市場制度包容性、適配性和精準性，打通制度執行「最
後一公里」，推動更多優質科技企業發行上市、併購重組等案例落地。
　　同時，統籌推動融資端和投資端改革，逐步實現ＩＰＯ（首次公開發行）常態化，積極培育
耐心資本，大力引導中長期資金入市；綜合施策提振資本市場，進一步完善資本市場基礎制度，
改進和優化預期管理，加強投資者教育和服務，引導理性投資、價值投資、長期投資。

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