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AH股新聞

21/10/2024 08:35

【國務會議】李強：把推進全國統一大市場建設與實施增量政策結合

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李強１８日主持召開國務院常
務會議，研究部署深入推進全國統一大市場建設的有關舉措，要把推進全國統一大市場建設與實
施一攬子增量政策結合起來，堅持從企業的實際關切出發，推動一批可感可及的改革事項，在深
化改革中解決一個個具體問題。
　
＊推進違規返還財稅獎補、政府購買服務等專項整治＊
　
　　各地要堅持在良性競爭中更好發展，堅決破除地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的堵
點卡點，促進商品、要素、資源在更大範圍內暢通流動。要推進違規返還財稅獎補、政府購買服
務、妨礙公平競爭等領域專項整治，讓各類企業在公平競爭中成長壯大，以更高經濟效率推動各
地更好發展。
　　會議指出，推進全國統一大市場建設是一項系統性改革，實質上是為企業營造更加公平有序
的發展環境。要堅持標本兼治、綜合施策，推動市場基礎制度規則統一、市場監管公平統一、市
場設施高標準聯通，以更有力舉措推動改革走深走實。
　　會議討論並原則通過《中華人民共和國漁業法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常
委會審議。會議指出，要依法加強漁業資源保護、增殖、開發和合理利用，大力發展深遠海養殖
，推廣優良品種、先進技術和新型設施裝備，著力提高水產品產量、品質和附加值，推動漁業高
質量發展。

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