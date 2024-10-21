《駐京專電》王毅與英外相會談：推動中英關係進入穩定發展新階段

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國外交部長王毅在北京與英國外相林德

偉舉行會談。王毅表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應當成為以聯合

國為核心的國際秩序的維護者、應對全球性挑戰的合作者、實現國家發展的同行者。中方願同英

方一道，以兩國領導人共識為引領，堅持相互理解尊重，堅持把開放合作作為主基調，深化戰略

溝通，促進務實合作，推動中英關係進入穩定發展的新階段。



＊全面恢復兩國各領域對話合作機制＊



王毅說，英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價。

台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則。雙方應相互尊重彼此關切，在平

等相待基礎上加強對話，增進了解，為交流合作營造氛圍。中方同意全面恢復兩國各領域對話合

作機制，積極開展貿易、金融、綠色發展、科技、衞生、教育人文等領域互利合作。

林德偉表示，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強同中國對

話合作，有效管控分歧。英方在台灣問題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。英中有著廣泛共

同利益，兩國間不應該有什麼「鐵幕」。

