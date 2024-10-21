《駐京專電》中辦國辦印發《意見》，系統部署解決拖欠企業帳款

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關

於解決拖欠企業帳款問題的意見》，對推進解決拖欠企業帳款問題作出系統部署。

《意見》要求，要健全拖欠企業帳款清償的法律法規體系和司法機制。要加強政府投資項目

和項目資金監管。定期檢查資金到位情況、跟蹤資金撥付情況。完善工程價款結算制度。加強政

府採購支付監管。要健全防範化解大型企業拖欠中小企業帳款的制度機制，並加強執法監督。



＊建立違約拖欠中小企業款項登記（投訴）平台＊



督促國有企業規範和優化支付管理制度。要優化拖欠中小企業帳款投訴管理運行機制，建立

全國統一的違約拖欠中小企業款項登記（投訴）平台。健全投訴督辦約束機制。要強化組織保障

和監督，強化部門協同，加強對重點領域、重點行業拖欠成因及防範化解舉措的研究，合力解決

拖欠企業帳款問題。

健全失信懲戒機制。強化審計監督。《意見》強調，各地區各部門要充分認識解決拖欠企業

帳款問題對維護企業權益、穩定企業預期、增強企業信心的重要意義，結合本地實際和自身職責

，扎實做好各項工作。

