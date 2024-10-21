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AH股新聞

21/10/2024 10:51

《中國監管》券商投行專項檢查結果出爐：１１家券商、４３人被罰

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中證監上周五（１８日）晚間通報券商投行業務內部控制及廉
潔從業專項檢查情況。中證監表示，大部分證券公司較為重視投行內控基礎制度建設，內控體系
運行總體有效，項目執業質量水平有所提升，但是個別證券公司仍存在投行內控把關不嚴等問題
，一些項目尤其是債券承銷項目盡調核查工作不到位，沒有全面落實勤勉盡責的要求。
　　從檢查結果來看，中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、銀河證券
（０６８８１）（滬：６０１８８１）、華泰證券（滬：６０１６８８）「註：其Ｈ股為
ＨＳＴＣ（０６８８６）」、申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）等１１家上市券商
及其投行子公司領罰，涉及罰單１９張，其中問題最為嚴重的兩家券商－－開源證券和中原證券
（滬：６０１３７５）「註：其Ｈ股為中州證券（０１３７５）」均被暫停了半年債券承銷業務
資格。此外，共有４３名相關責任人被採取行政監管措施，人員涵蓋公司主要負責人、分管投行
業務負責人、內核負責人、質控部門負責人、業務部門負責人及項目組成員。
　　算上專業子公司，目前國內證券行業共證券公司１４５家，１３家被罰數量佔比不算大。但
行業８０％的利潤都集中於４３家上市券商，１３家被罰，相當於四分之一的上市券商投行業務
都存在不同程度的違規。
　
＊開源證券、中原證券遭暫停債券承銷半年＊
　
　　開源證券、中原證券違規問題多、情節嚴重，因此被中證監採取暫停公司債券承銷業務６個
月的行政監管措施，暫停期限從２０２４年１０月１７日至２０２５年４月１６日。
　　開源證券被查出在個別公司債券項目中未勤勉盡責，導致募集說明書中存在誤導性陳述。在
承銷多項綠色債券時未審慎核查把關，造成債券發行人依託虛假、無收益或有明確資金來源且即
將建成等項目違規融資、重覆融資，約定用於綠色項目的資金被挪為他用。
　　而中原證券被查出存在參與債券結構化發行。中證監表示，中原證券幫助債券發行人與投資
者簽訂債券諮詢服務協議，以給予票面利息補差費用的形式非市場化發債。還存在對個別公司債
券項目中發行人償債能力核查不充分，個別項目持續督導期未發現發行人財務造假的情況。除此
之外，還被查出原質控部門負責人領取項目承攬獎同時參與質控相關工作，質控底稿驗收把關不
到位等。（ｌｃ）

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