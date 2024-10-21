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AH股新聞

21/10/2024 17:41

平保（０２３１８）：首九月純利按年升３６％至１１９２億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至
２０２４年９月３０日止九個月，集團實現歸屬於母公司股東的營運利潤１１３８﹒１８億元（
人民幣．下同），按年增長５﹒５％；歸屬於母公司股東的淨利潤１１９１﹒８２億元，按年增
長３６﹒１％，基本每股收益為６﹒７３元。
　　期內，營業收入８６１８﹒１７億元，按年增長８﹒７％；年化營運ＲＯＥ為１５﹒９％；
平安保險資金投資組合實現年化綜合投資收益率５％，按年上升１﹒３個百分點。
　　期內，壽險及健康險業務新業務價值為３５１﹒６億元，按年增長３４﹒１％。其中，代理
人渠道新業務價值增長３１﹒６％，人均新業務價值增長５４﹒７％，銀保渠道新業務價值增長
６８﹒５％，產能持續提升。
　　首三季，平安產險保險服務收入２４６０﹒２２億元，按年增長４﹒５％；實現營運利潤
１３９﹒８７億元，增長３９﹒７％。整體綜合成本率９７﹒８％，按年優化１﹒５個百分點。
　　期內平安銀行實現淨利潤３９７﹒２９億元，按年增長０﹒２％。截至９月底止，核心一級
資本充足率上升至９﹒３３％，撥備覆蓋率２５１﹒１９％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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