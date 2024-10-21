《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監召開深化資本市場改革座談會

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



共同推進資本市場進一步全面深化改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監主席吳清近日在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者、財經媒

體負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。



完善專精特新中小企業融資服務體系

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

北京證券交易所、全國股轉公司與工業和信息化部２０日在２０２４金融街論壇年會上簽署戰略

合作協議，共同完善專精特新中小企業融資服務體系。



２３家公司參與首批回購增持再貸款

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月２０日，２３家滬深上市公司發布公告稱，公司或大股東已與銀行簽訂貸款協議或取得貸

款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。





《上海證券報》



不斷激發創新活力和內生動力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平近日對國家級經濟技術開發區工作作出重要指示稱，建設國家級經濟技術開發區

是中國推進改革開放的重要舉措。４０年來，國家級經濟技術開發區堅持擴大開放，深化改革創

新，艱苦奮鬥、銳意進取，為開放型經濟新體制建設、區域協調發展和產業高質量發展作出了積

極貢獻。



中證監召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中證監主席吳清在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者、財經

媒體負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。他表示，歡迎專家學者、媒體記者及時反映市場

呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。



數據顯示房地產市場正回穩

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

自９月底以來，住建部等多部門抓存量政策落實，抓增量政策出台，打出一套「組合拳」，推動

市場止跌回穩。同時，北京、上海、深圳、西安、天津等多地進一步優化當地房地產相關政策，

降低居民購房成本，減輕還貸壓力，支持居民剛性和改善性住房需求。





《證券時報》



６５０億元！產業鏈招商引來「金鳳凰」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

自１９９４年引進丹麥生物制藥巨頭諾和諾德開始，天津經濟技術開發區用好用足國家引進外資

政策，聚集起１５個各類生物醫藥平台孵化載體、３０餘家省級以上研究機構以及諾和諾德、凱

萊英、藥明康德、康希諾、賽諾醫療等眾多生物醫藥企業，目前區內醫藥健康產業年產值達

６５０億元人民幣。



推進資本市場進一步全面深化改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監主席吳清近日召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者、財經媒體負責

人代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清指出，歡迎專家學者、媒體記者及時反映市場呼聲、

建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。



回購增持貸款首批案例落地，２３家上市公司率先行動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月２０日，２３家滬深上市公司先後披露公告，表示公司或控股股東已與銀行簽訂貸款協議

或取得貸款承諾函，將使用貸款資金用於回購或增持。這意味著首批回購增持案例正式落地。

（ｌｃ）

