《神州經脈》ＬＰＲ降２５基點，互換便利央票上市，回購貸款落地

《神州經脈》滬深股市今日（２１日）衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市升幅

收窄至０﹒２％，報３２６８﹒１１點。深成指揚１﹒０９％，創業板升０﹒６９％。首批回購

增持再貸款資金獲批，滬深兩市交易額增，全日成交２﹒１８萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日增加８６４億元或４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤短暫反彈至近一周高位後回吐多數漲幅，午後

隨著美指攀升而進一步下行，收報７﹒１１１８，較上個交易日４時３０分收盤價跌８３點子，

全日在７﹒０９５６至７﹒１１５４之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９８２，較

上個交易日升２９２點子，止四連跌，創１０月１５日以來近一周新高，上個交易日報

７﹒１２７４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ １年期、５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）今日均下降２５個基點，分別從

３﹒３５％、３﹒８５％降至３﹒１０％、３﹒６％。這是ＬＰＲ年內第三降，也是１年期

ＬＰＲ降幅歷來最大的一次，而與房貸利率掛勾的５年期以上ＬＰＲ今年以來已累計下調６０個

基點，從年初的４﹒２％降至當前的３﹒６％。廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員

李宇嘉認為，大幅度降息能帶來市場需求的反彈，疊加此前一線城市鬆綁限購、限貸，稅費政策

調整，首付比例調整等，將帶來四季度樓市的暖冬行情。



２﹒ 中國石化、招商蛇口等２３家滬深上市公司昨發公告稱，公司或大股東已與銀行簽訂貸款

協議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。業內人士表示，這是市

場首批回購增持再貸款案例，涉及金額上限近１１５億元，標誌著首期３０００億元回購增持再

貸款進入落地階段。另外，中國證券登記結算有限責任公司據報日前在行業內下發通知，闡明在

申請開設回購增持股票專用證券帳戶前，應先發布回購增持公告，而提交申請時，需於證券帳戶

開立申請表中特別註明「本公司╱本人承諾該專用證券帳戶僅用於使用再貸款回購╱增持股票」

。



３﹒ 人民銀行上周五（１８日）正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作

後，首期互換便利央票今日上市。中國外匯交易中心網站公告顯示，２０２４年第一期互換便利

央行票據期限為五年，票面利率１﹒８０％，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，不過規模

未有公布。



４﹒ Ｓｉｂｏｓ２０２４年會在北京國家會議中心開幕。人民銀行副行長陸磊在開幕式致辭時

表示，當前中國債券市場規模位居全球第二，境外投資者持有中國債券近４﹒６萬億元，創歷史

新高。人行將繼續為海外投資者進入中國市場、在中國開展業務提供有利的金融環境，並按照國

際最佳做法，提升金融市場運作，加強與海外金融市場的互聯互通，同時將鼓勵優質中資企業在

海外市場上市和發行債券。



５﹒ 繼六大行、股份行中的招商銀行之後，其他股份行的今年第二輪存款利率下調也開始落地

，包括中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行、華夏銀行在內的股份

行今日宣布下調存款掛牌利率，平安銀行則於１９日就宣布這一調整。調整幅度方面，這些股份

行各期限整存整取掛牌利率下調幅度與大行保持一致，均為０﹒２５個百分點，活期存款利率則

下調０﹒０５個百分點。



６﹒ 近日傳出國際奢侈品牌香奈兒（Ｃｈａｎｅｌ）計劃在內地進行裁員，以減輕內地奢侈品

市場急速收縮，以及品牌過去數年在內地高速擴張帶來的影響。此次裁員主要涉及行政、管理人

員，部分部門裁員幅度高達５０％，另外也會涉及部分前線員工，同時暫停所有中國市場的招聘

計劃。



７﹒ 海關總署廣東分署表示，前三季度，全省實現外貿進出口總額６﹒７５萬億元，同比增長

１１﹒１％，是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份，比全國總體增速（５﹒３％）快了

５﹒８個百分點，對全國增長的貢獻率達４１﹒５％；規模更創歷史同期新高，並佔全國外貿的

２０﹒９％，規模和比重均繼續穩居全國第一。其中，出口４﹒３９萬億元，增長９﹒１％；進

口２﹒３６萬億元，增長１５％。



８﹒ 北京市統計局公布，前三季度，全市實現地區生產總值（ＧＤＰ）３３４６２億元，按不

變價格計算，同比增長５﹒１％。分產業看，第一產業實現增加值７１﹒５億元，下降０﹒４％

；第二產業實現增加值４７５７﹒９億元，增長５﹒２％；第三產業實現增加值２８６３２﹒５

億元，增長５﹒１％。（ｓｌ）

