《鍾之日記》港股顯疲態，內銀股添壓

《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
內地１０月ＬＰＲ下調２５基點，為人行行長此前預計減息幅度的上限，惟利好提前消化，
香江魚缸上周五（１８日）急彈逾７００點後，今日無以為繼，恒生指數半日跌過１１４點，午
後跌幅進一步擴大，全日收報２０４７８，跌３２５點或１﹒６％，失守２０天線，成交再度返
回２０００億元之下，全日主板成交近１９５６億元。
＊Ａ股小幅收升，軍工、科技股強＊
滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市升幅收窄至０﹒２％，報
３２６８﹒１１點。深成指揚１﹒０９％，創業板升０﹒６９％。首批回購增持再貸款資金獲批
，滬深兩市交易額增，全日成交２﹒１８萬億元人民幣，較上個交易日升約４％。
地緣局勢緊張背景下，Ａ股軍工、航天板塊全日走強，酒店及旅遊午後跑出，分別漲５％及
４％。另外，國家主席習近平上周在安徽的講話續發揮餘威，半導體、元器件板等科技板塊延續
漲勢。習近平指出，推進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。
＊回購增持貸款落地，中字頭跌多升少＊
人行今日如期下調ＬＰＲ報價利率，１年期、５年期ＬＰＲ雙雙降低２５個基點，幅度大於
政策利率降幅及市場預估中值。分析指，更大幅度的降息證實了中國央行加速放鬆貨幣政策的立
場，預計進一步寬鬆可期，考慮到ＭＬＦ到期規模大且債券供給或增加，年底前很有可能再降準
。
同時，股票回購增持再貸款工具正式落地，２３家Ａ股上市公司相繼公告稱，已與銀行簽訂
貸款協議或取得貸款承諾函。首批申請回購增持貸款金額上限近１１５億元人民幣。中國銀行
（０３９８８）稱已與近百家上市公司達成合作意向，向３２家上市公司明確貸款承諾，涵蓋集
成電路、交通運輸、高端製造和商業服務等多個行業。
投資市場迎活水，但內銀股普遍添壓，中國銀行全日跌１﹒８％，郵儲行（０１６５８）挫
２﹒５％，工行（０１３９８）跌２﹒１％，交行（０３３２８）跌１﹒９％，招行
（０３９６８）軟１﹒７％，建行（００９３９）亦跌１﹒５％。另外，獲再貸款支持的中字頭
呈跌多升少情況，中石化（００３８６）跌約１﹒７％，中遠海控（０１９１９）跌０﹒３％，
中遠海能（０１１３８）跌０﹒４％，中國外運（００５９８）升１﹒６％，中遠海發
（０２８６６）漲近３％。
＊工業機器人加持，上海電氣升幅驚人＊
上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）今日股價坐直升機，升幅驚人，Ｈ股大漲
３０％，Ａ股漲停。事緣上海電氣將收購上海發那科股權，布局機器人全產業鏈。
國家主席習近平在上周五（１８日）提出，推進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科技創
新是必由之路。「科技打頭陣」威力大，投資市場上的科技股自然再發力，上海電氣在國策推動
下積極布局，上海電氣副總裁賈廷綱表示，從上海電氣的機器人發展整體戰略來說，此次收購上
海發那科機器人的目的，是完善上海電氣在機器人領域的布局，打造一個從零部件、控制器到機
器人本體，從工業機器人、專業機器人到聚身智能機器人的整體產業鏈，同時實現設備全生命周
期服務。
根據公告，上海電氣董事會審議及通過了相關議案，同意全資附屬公司自動化集團以現金方
式收購電氣控股持有的寧笙實業１００％股權，本次交易價格為約人民幣３０﹒８２億元。寧笙
實業為工業機器人相關業務的持股管理平台，持有發那科機器人５０％股權和發那科國貿２５％
股權。發那科機器人為日本發那科和寧笙實業分別持有５０％股權的合營企業，主要產品為工業
機器人以及工廠自動化解決方案；發那科國貿為發那科機器人的合營企業（發那科機器人和寧笙
實業分別持有發那科國貿５０％和２５％股權），主要從事工業機器人產品的國際貿易和轉口貿
易業務。交易實施完成後，發那科機器人將成為自動化集團間接持股５０％股權的重要合營企業
。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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