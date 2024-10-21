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AH股新聞

21/10/2024 17:00

《鍾之日記》港股顯疲態，內銀股添壓

　　《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　內地１０月ＬＰＲ下調２５基點，為人行行長此前預計減息幅度的上限，惟利好提前消化，
香江魚缸上周五（１８日）急彈逾７００點後，今日無以為繼，恒生指數半日跌過１１４點，午
後跌幅進一步擴大，全日收報２０４７８，跌３２５點或１﹒６％，失守２０天線，成交再度返
回２０００億元之下，全日主板成交近１９５６億元。
　
＊Ａ股小幅收升，軍工、科技股強＊
　
　　滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市升幅收窄至０﹒２％，報
３２６８﹒１１點。深成指揚１﹒０９％，創業板升０﹒６９％。首批回購增持再貸款資金獲批
，滬深兩市交易額增，全日成交２﹒１８萬億元人民幣，較上個交易日升約４％。
　　地緣局勢緊張背景下，Ａ股軍工、航天板塊全日走強，酒店及旅遊午後跑出，分別漲５％及
４％。另外，國家主席習近平上周在安徽的講話續發揮餘威，半導體、元器件板等科技板塊延續
漲勢。習近平指出，推進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。
　
＊回購增持貸款落地，中字頭跌多升少＊
　
　　人行今日如期下調ＬＰＲ報價利率，１年期、５年期ＬＰＲ雙雙降低２５個基點，幅度大於
政策利率降幅及市場預估中值。分析指，更大幅度的降息證實了中國央行加速放鬆貨幣政策的立
場，預計進一步寬鬆可期，考慮到ＭＬＦ到期規模大且債券供給或增加，年底前很有可能再降準

　　同時，股票回購增持再貸款工具正式落地，２３家Ａ股上市公司相繼公告稱，已與銀行簽訂
貸款協議或取得貸款承諾函。首批申請回購增持貸款金額上限近１１５億元人民幣。中國銀行
（０３９８８）稱已與近百家上市公司達成合作意向，向３２家上市公司明確貸款承諾，涵蓋集
成電路、交通運輸、高端製造和商業服務等多個行業。
　　投資市場迎活水，但內銀股普遍添壓，中國銀行全日跌１﹒８％，郵儲行（０１６５８）挫
２﹒５％，工行（０１３９８）跌２﹒１％，交行（０３３２８）跌１﹒９％，招行
（０３９６８）軟１﹒７％，建行（００９３９）亦跌１﹒５％。另外，獲再貸款支持的中字頭
呈跌多升少情況，中石化（００３８６）跌約１﹒７％，中遠海控（０１９１９）跌０﹒３％，
中遠海能（０１１３８）跌０﹒４％，中國外運（００５９８）升１﹒６％，中遠海發
（０２８６６）漲近３％。
　
＊工業機器人加持，上海電氣升幅驚人＊
　
　　上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）今日股價坐直升機，升幅驚人，Ｈ股大漲
３０％，Ａ股漲停。事緣上海電氣將收購上海發那科股權，布局機器人全產業鏈。
　　國家主席習近平在上周五（１８日）提出，推進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科技創
新是必由之路。「科技打頭陣」威力大，投資市場上的科技股自然再發力，上海電氣在國策推動
下積極布局，上海電氣副總裁賈廷綱表示，從上海電氣的機器人發展整體戰略來說，此次收購上
海發那科機器人的目的，是完善上海電氣在機器人領域的布局，打造一個從零部件、控制器到機
器人本體，從工業機器人、專業機器人到聚身智能機器人的整體產業鏈，同時實現設備全生命周
期服務。
　　根據公告，上海電氣董事會審議及通過了相關議案，同意全資附屬公司自動化集團以現金方
式收購電氣控股持有的寧笙實業１００％股權，本次交易價格為約人民幣３０﹒８２億元。寧笙
實業為工業機器人相關業務的持股管理平台，持有發那科機器人５０％股權和發那科國貿２５％
股權。發那科機器人為日本發那科和寧笙實業分別持有５０％股權的合營企業，主要產品為工業
機器人以及工廠自動化解決方案；發那科國貿為發那科機器人的合營企業（發那科機器人和寧笙
實業分別持有發那科國貿５０％和２５％股權），主要從事工業機器人產品的國際貿易和轉口貿
易業務。交易實施完成後，發那科機器人將成為自動化集團間接持股５０％股權的重要合營企業

　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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