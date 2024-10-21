《Ａ股焦點》中國電科集團旗下７公司增持回購，電科芯片等漲停

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電科集團旗下７家上市公司近日披露增持和回購公告。這

是繼「招商系」後，又一例央企所屬上市公司在資本市場集體出手進行回購增持。

其中，海康威視（深：００２４１５）董事長提議回購２０億元（人民幣．下同）至２５億

元；國博電子（滬：６８８３７５）控股股東及其一致行動人擬以４億元至７億元增持；電科芯

片（滬：６００８７７）控股股東一致行動人擬以２﹒５億元至５億元增持；螢石網絡

（滬：６８８４７５）實際控制人的全資子公司擬以２億元至４億元增持；太極股份

（深：００２３６８）控股股東擬以１億元至２億元增持，控股股東一致行動人擬增持不低於

５０００萬元；電科數字（滬：６００８５０）控股股東及其一致行動人擬以２億元至４億元增

持；電科網安（深：００２２６８）控股股東之一致行動人擬２億元至３億元增持。

上述公司今早股價均大漲，電科芯片、電科網安漲停；螢石網絡升超９％；海康威視、國博

電子、太極股份升近８％；電科數字升超７％。

官網資料顯示，中國電科是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是中國軍工電子主力軍、網

信事業國家隊、國家戰略科技力量。旗下擁有海康威視、國睿科技、中瓷電子、電科網安等１９

家上市公司，其中Ａ股上市公司１５家。（ｊｑ）

