《Ａ股焦點》中國電科集團旗下７公司增持回購，電科芯片等漲停

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電科集團旗下７家上市公司近日披露增持和回購公告。這
是繼「招商系」後，又一例央企所屬上市公司在資本市場集體出手進行回購增持。
其中，海康威視（深：００２４１５）董事長提議回購２０億元（人民幣．下同）至２５億
元；國博電子（滬：６８８３７５）控股股東及其一致行動人擬以４億元至７億元增持；電科芯
片（滬：６００８７７）控股股東一致行動人擬以２﹒５億元至５億元增持；螢石網絡
（滬：６８８４７５）實際控制人的全資子公司擬以２億元至４億元增持；太極股份
（深：００２３６８）控股股東擬以１億元至２億元增持，控股股東一致行動人擬增持不低於
５０００萬元；電科數字（滬：６００８５０）控股股東及其一致行動人擬以２億元至４億元增
持；電科網安（深：００２２６８）控股股東之一致行動人擬２億元至３億元增持。
上述公司今早股價均大漲，電科芯片、電科網安漲停；螢石網絡升超９％；海康威視、國博
電子、太極股份升近８％；電科數字升超７％。
官網資料顯示，中國電科是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是中國軍工電子主力軍、網
信事業國家隊、國家戰略科技力量。旗下擁有海康威視、國睿科技、中瓷電子、電科網安等１９
家上市公司，其中Ａ股上市公司１５家。（ｊｑ）
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