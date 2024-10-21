  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2024 11:29

《Ａ股焦點》中國電科集團旗下７公司增持回購，電科芯片等漲停

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國電科集團旗下７家上市公司近日披露增持和回購公告。這
是繼「招商系」後，又一例央企所屬上市公司在資本市場集體出手進行回購增持。
　　其中，海康威視（深：００２４１５）董事長提議回購２０億元（人民幣．下同）至２５億
元；國博電子（滬：６８８３７５）控股股東及其一致行動人擬以４億元至７億元增持；電科芯
片（滬：６００８７７）控股股東一致行動人擬以２﹒５億元至５億元增持；螢石網絡
（滬：６８８４７５）實際控制人的全資子公司擬以２億元至４億元增持；太極股份
（深：００２３６８）控股股東擬以１億元至２億元增持，控股股東一致行動人擬增持不低於
５０００萬元；電科數字（滬：６００８５０）控股股東及其一致行動人擬以２億元至４億元增
持；電科網安（深：００２２６８）控股股東之一致行動人擬２億元至３億元增持。
　　上述公司今早股價均大漲，電科芯片、電科網安漲停；螢石網絡升超９％；海康威視、國博
電子、太極股份升近８％；電科數字升超７％。
　　官網資料顯示，中國電科是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是中國軍工電子主力軍、網
信事業國家隊、國家戰略科技力量。旗下擁有海康威視、國睿科技、中瓷電子、電科網安等１９
家上市公司，其中Ａ股上市公司１５家。（ｊｑ）

【你點睇】房租管實施兩年半，工作小組調查發現97.3%租戶未裝獨立水電錶，業主濫收水電費。您認為現行罰則是否過輕？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處