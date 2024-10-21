【傾力救市】中石化、招商蛇口等首批２３家Ａ股回購增持貸款落地

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股２３家上市公司昨日披露公告稱，公司或大股東將使用銀

行專用貸款資金用於股票回購或增持，這意味著首批回購增持案例正式落地。



＊首批申請回購增持貸款金額上限近１１５億元＊



這２３家首批參與回購增持貸款的上市公司包括，中國石化（滬：６０００２８）、招商蛇

口（深：００１９７９）、中國外運（滬：６０１５９８）、中遠海能（滬：６０００２６）、

中遠海發（滬：６０１８６６）、招商輪船（滬：６０１８７２）、東芯股份

（滬：６８８１１０）、玲瓏輪胎（滬：６０３９３３）、招商港口（深：００１８７２）、兆

易創新（滬：６０３９８６）、嘉化能源（滬：６００２７３）、中遠海特

（滬：６００４２８）、威邁斯（深：３０１２０８）、山鷹國際（滬：６００５６７）、中遠

海控（滬：６０１９１９）、廣電計量（深：００２９４０）、牧原股份（深：００２７１４）

、力諾特玻（深：３０１１８８）、福賽科技（深：３０１３３６）、邁為股份

（深：３００７６６）、溫氏股份（深：３００４９８）、陽光電源（深：３００２７４）、通

裕重工（深：３００１８５），上述公司合計申請回購增持貸款金額上限近１１５億元人民幣。

此前金融監管部門發布通知，明確首期３０００億元人民幣回購增持再貸款進入落地階段，

年利率１﹒７５％，期限１年，可視情況展期。

清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，商業銀行向符合條件的上市公司和主要股東發放

優惠利率貸款，可激勵上市公司和主要股東積極回購和增持股票，同時為上市公司和主要股東提

供低成本的資金支持。此舉將為市場注入充足的流動性，穩定市場預期，同時進一步提升上市公

司信心，加大發展步伐。而給予金融機構自主決策權、規定貸款利率上限、豁免執行「信貸資金

不得流入股市」相關監管規定等舉措，有助於金融機構更加靈活地運用資金。（ｌｃ）

