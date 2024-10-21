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AH股新聞

21/10/2024 08:21

【傾力救市】中石化、招商蛇口等首批２３家Ａ股回購增持貸款落地

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股２３家上市公司昨日披露公告稱，公司或大股東將使用銀
行專用貸款資金用於股票回購或增持，這意味著首批回購增持案例正式落地。
　
＊首批申請回購增持貸款金額上限近１１５億元＊
　
　　這２３家首批參與回購增持貸款的上市公司包括，中國石化（滬：６０００２８）、招商蛇
口（深：００１９７９）、中國外運（滬：６０１５９８）、中遠海能（滬：６０００２６）、
中遠海發（滬：６０１８６６）、招商輪船（滬：６０１８７２）、東芯股份
（滬：６８８１１０）、玲瓏輪胎（滬：６０３９３３）、招商港口（深：００１８７２）、兆
易創新（滬：６０３９８６）、嘉化能源（滬：６００２７３）、中遠海特
（滬：６００４２８）、威邁斯（深：３０１２０８）、山鷹國際（滬：６００５６７）、中遠
海控（滬：６０１９１９）、廣電計量（深：００２９４０）、牧原股份（深：００２７１４）
、力諾特玻（深：３０１１８８）、福賽科技（深：３０１３３６）、邁為股份
（深：３００７６６）、溫氏股份（深：３００４９８）、陽光電源（深：３００２７４）、通
裕重工（深：３００１８５），上述公司合計申請回購增持貸款金額上限近１１５億元人民幣。
　　此前金融監管部門發布通知，明確首期３０００億元人民幣回購增持再貸款進入落地階段，
年利率１﹒７５％，期限１年，可視情況展期。
　　清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，商業銀行向符合條件的上市公司和主要股東發放
優惠利率貸款，可激勵上市公司和主要股東積極回購和增持股票，同時為上市公司和主要股東提
供低成本的資金支持。此舉將為市場注入充足的流動性，穩定市場預期，同時進一步提升上市公
司信心，加大發展步伐。而給予金融機構自主決策權、規定貸款利率上限、豁免執行「信貸資金
不得流入股市」相關監管規定等舉措，有助於金融機構更加靈活地運用資金。（ｌｃ）

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