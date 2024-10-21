  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2024 08:43

【提振內房】數據顯示中國房地產市場正回穩

　　《經濟通通訊社２１日專訊》自９月底以來，住建部等多部門抓存量政策落實，抓增量政策
出台，打出一套「組合拳」，推動市場止跌回穩。同時，北京、上海、深圳、西安、天津等多地
進一步優化當地房地產相關政策，降低居民購房成本，減輕還貸壓力，支持居民剛性和改善性住
房需求。
　　目前來看，政策效果已經開始顯現。內地房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅
繼續收窄。特別是９月底以來，北京、上海、廣州、深圳等地新房的看房量、到訪量、簽約量明
顯增加，二手房的交易量持續上升，市場出現了積極變化。
　　克而瑞研究中心統計數據顯示，其重點監測的２３個城市在「十一」期間新房項目認購面積
環比上升７７％，同比上升６５％，其中北上廣深四個一線城市同比增長１０２％，二、三線城
市同比增長５５％。二手房成交逐周回升，１０月第二周，中國１４城二手房成交量同環比均倍
增，深圳、杭州成交規模創今年以來單周新高。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，「一攬子增量政策」中的房地產支持政策大幅加碼，預
判四季度房企開發貸投放進度將顯著加快，房地產開發資金來源中的銀行貸款將持續較大幅度同
比正增長，進而推動四季度房地產投資同比降幅較快收窄。（ｌｃ）

樂本健及經濟通etnet合辦【免費體驗工作坊】 中醫穴位 x 新一代科研: 逆轉聽力損失 (截止報名23/10/24)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處