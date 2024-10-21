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AH股新聞

21/10/2024 10:06

《中國要聞》民事軍事兩用物項出口管制，官方：不影響經貿合作

　　《經濟通通訊社２１日專訊》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》（以下簡稱《條例
》）近日公布，自２０２４年１２月１日起施行。《條例》所稱兩用物項，是指既有民事用途，
又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷
性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。
　　《條例》共６章５０條，增加了便利化措施，包括出口經營者無需事先申請兩用物項出口經
營者登記，可以直接申請出口許可；對於符合特定情形的出口，例如出境維修、參展等活動，出
口經營者可以「以登記填報信息方式獲得出口憑證」，自行報關出口等。
　　《條例》明確規定，進口商、最終用戶存在違反最終用戶或者最終用途管理要求、可能危害
國家安全和利益或者將兩用物項用於恐怖主義目的情形的，國務院商務主管部門可以決定將其列
入管控名單。
　　司法部、商務部負責人表示，出口管制不是禁止出口。《條例》規定的兩用物項出口管制措
施符合國際通行規則，有利於保障貿易安全，促進兩用物項正常貿易，為實現貿易強國戰略保駕
護航，不會對正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。
（ｊｑ）

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