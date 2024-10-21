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AH股新聞

21/10/2024 14:52

《中國房產》杭州掛牌３宅地，起始總價約４０億，下月２０日交易

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據杭州市規劃和自然資源局官網，杭州市發布國有建設用地使
用權掛牌出讓公告，擬採用掛牌方式出讓３宗住宅地塊，地塊起始總價約３９﹒５７億元（人民
幣．下同），地塊將於１１月２０日交易。
　　根據地塊出讓信息，此次出讓的３宗地塊分別位於上城區、蕭山區以及錢塘區。本次掛牌出
讓宗地實行自由競價，按照價高者得的原則確定競得人。
　　上城區地塊為杭政儲出［２０２４］１２３號，即石橋單元ＸＣ０８０５－Ｒ２１－０６地
塊。地塊出讓面積２５８７４平方米，出讓地上建築面積５４３３５﹒４平方米，出讓起始價
７３２０１萬元，折合起始樓面價１３４７２元╱平方米。
　　蕭山區地塊為杭政儲出［２０２４］１２４號，即奧體博覽中心單元ＢＪ１７０６－１０地
塊。地塊出讓土地面積３０３９４平方米，出讓地上建築面積８２０６３﹒８平方米，出讓起始
價２９５４３０萬元，折合起始樓面價３６０００元╱平方米。
　　錢塘區地塊為杭政儲出［２０２４］１２５號，即錢塘區下沙單元ＱＴ０１０１１０－１６
地塊。地塊出讓土地面積１３８１１平方米，出讓地上建築面積１７９５４﹒３平方米，出讓起
始價２７１１１萬元，折合起始樓面價１５１００元╱平方米。
　　從杭州的供地情況看，杭州１０月還有兩場土拍，其中，杭州市區２０２４年第十五批１宗
住宅用地將於明日交易，起始總價２６﹒６２億元；第十六批３宗住宅用地將於１０月２９日交
易，起始總價３０﹒２２億元。（ｊｑ）

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