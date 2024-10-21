《中國要聞》傳Ｃｈａｎｅｌ內地大裁員暫停招聘，半年前稱要擴張

《經濟通通訊社２１日專訊》近日傳出國際奢侈品牌香奈兒（Ｃｈａｎｅｌ）計劃在內地進

行裁員，以減輕內地奢侈品市場急速收縮，以及品牌過去數年在內地高速擴張帶來的影響。

據傳此次裁員主要涉及行政、管理人員，部分部門裁員幅度高達５０％，另外也會涉及部分

前線員工，同時暫停所有中國市場的招聘計劃。

據內媒引述Ｃｈａｎｅｌ中國相關負責人回應稱，截至目前，並未收到相關資訊，又指

Ｃｈａｎｅｌ一直處於較穩定狀態。

Ｃｈａｎｅｌ首席財務官Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｂｌｏｎｄｉａｕｘ今年５月曾透露，計劃在

中國市場擴張門店，集團現於內地共有１８間門市，低於同業平均有約４０至５０間。數據顯示

，中國奢侈品市場在今年二、三季度加速衰退。行政總裁Ｌｅｅｎａ Ｎａｉｒ指，內地年輕消

費者愈來愈重視奢侈品，但承認隨著內地恢復旅行，消費者正轉向至其他市場購物。

消息人士透露，Ｃｈａｎｅｌ預計會將擴張門店的計劃暫時擱置，但至少本季杭州與香港的

時裝秀不會受到影響。

此外值得一提的是，儘管９月底Ａ股大漲，一度提振投資人信心，但多間奢侈品巨頭股價在

過去一周再度創下５２周新低，全球最大奢侈品集團ＬＶＭＨ的股價自高位已經暴跌四成。

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