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AH股新聞

21/10/2024 17:40

【聚焦數據】深圳前三季進出口３﹒３７萬億創新高，同比增兩成

　　《經濟通通訊社２１日專訊》深圳海關發布數據顯示，深圳市今年前三季度累計、三季度進
出口規模均為歷史同期新高。前三季度，深圳累計進出口３﹒３７萬億元（人民幣．下同），同
比增長２０﹒９％，增速快於全國、全省水平。分進出口看，均為歷史同期新高，其中，出口
２﹒１４萬億元，增長１９﹒７％；進口１﹒２３萬億元，增長２３﹒１％。
　　前三季度，深圳民營企業進出口２﹒３９萬億元，增長３０﹒８％，佔同期深圳進出口總值
的７０﹒９％，增速快於深圳市整體９﹒９個百分點，是拉動深圳外貿增長的主要動力。同期，
外商投資企業進出口８２２７﹒４億元，增長２﹒７％，佔２４﹒４％。
　
＊首三季「新三樣」出口增約９％，黃金進口增近１﹒４倍＊
　
　　前三季度，深圳出口機電產品１﹒４８萬億元，增長１４﹒３％，佔同期深圳出口總值的
６９﹒１％。其中，新能源車、鋰電池、光伏產品等「新三樣」產品出口７１４﹒３億元，增長
８﹒９％；手機、電腦、家用電器等「老三樣」產品分別出口１２３７﹒８億元、７４６﹒３億
元、７２１﹒５億元，分別增長８﹒９％、１０﹒２％、２３﹒９％。電子元件、平板顯示模組
、電腦零件附件和汽車零配件等中間品出口分別增長２１﹒４％、７﹒７％、４０﹒３％和
２８﹒１％，合計３０７６﹒８億元。
　　前三季度，深圳進口機電產品９７７９﹒５億元，增長２５﹒５％，佔同期深圳進口總值的
７９﹒３％。其中，進口集成電路５０２９﹒２億元，增長１２﹒７％，佔４０﹒８％；電腦及
其零部件１８１８﹒５億元，增長１６１﹒６％；半導體製造設備２８６﹒５億元，增長
５０﹒４％。同期，進口黃金８５２﹒２億元，增長１３８﹒３％，佔６﹒９％。
　　前三季度，東盟、香港地區、美國是深圳前三大貿易夥伴，分別進出口５７４０﹒９億元、
５１６９﹒１億元、３５２４﹒６億元，分別增長３２﹒３％、１７﹒４％、１２﹒２％，規模
合計佔４２﹒８％。同期，對共建「一帶一路」國家進出口１﹒１９萬億元，增長２７％；對
ＲＣＥＰ其他成員國進出口９４５７﹒６億元，增長２８％。（ｊｑ、ｓｌ）

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