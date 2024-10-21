《Ａ股行情》ＬＰＲ如期下調，滬綜指高開０﹒４４％

《經濟通通訊社２１日專訊》ＬＰＲ（貸款市場報價利率）今早一如人行行長上周五（１８

日）找提前預告下調，１０月份１年期和５年期以上ＬＰＲ齊降２５個基點，兩者分別從

３﹒３５％和３﹒８５％下調至３﹒１０％和３﹒６０％。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開

０﹒４４％，報３２７６﹒０６點，深成指高開０﹒８１％，創業板高開０﹒７４％。

分析指，隨著ＬＰＲ下調，各項貸款利率也將迎來新一波調整。譬如企業融資、居民存量房

貸和新增房貸、車貸、消費貸等利率都將下降，進而降低企業的融資成本，減輕個人的還款壓力

，刺激信貸需求，提振居民消費和投資。

今日人行進行２０８９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有４２７億元逆

回購到期，今日淨投放１６６２億元。

另外，上周人民銀行宣布股票回購增持再貸款正式落地，多家Ａ股上市公司旋即公告貸款回

購或增持股票，包括中國石化（滬：６０００２８）、招商蛇口（深：００１９７９）、中遠海

控（滬：６０１９１９）等，《證券時報》稱合共涉及資金１１０億元。惟開盤後金融股弱，券

商及銀行領跌。（ｒｙ）

