《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒８％，創業板漲２％，半導體股領漲

《經濟通通訊社２１日專訊》人行將１０月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調２５個基點，

幅度略超市場預期，以助力經濟企穩。有分析師認為，更大幅度的降息證實了人行以更快速度放

鬆貨幣政策的立場，預計未來進一步寬鬆可期。滬深股市今早高開，盤中三大指數一度翻綠，趕

在上午收市前又重回上升軌道，滬綜指半日升０﹒８２％，報３２８８﹒３２點，深成指揚

１﹒９５％，創業板漲２﹒１％。

兩市半日交易額衝破萬億元水平，上午成交１３９８９億元（人民幣．下同），較上日

（１８日）放量４３７７億元或４５﹒５％。

早前國家主席習近平指示，推進中國式現代化，科技要打頭陣。科技創新是必由之路。半導

體行業作為科創重要板塊，發展引市場關注。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２０日１７時，已

有１５家Ａ股半導體行業上市公司披露了２０２４年前三季度業績預告，業績普遍預喜，這些公

司分布在芯片設計、晶圓代工、半導體設備等多個領域。分析師稱，人工智能技術的高速發展顯

著拉動了高性能半導體產品需求。

半導體板塊今日領先大市，半日飆７﹒８％。國民技術（深：３０００７７）、富樂德

（深：３０１２９７）、星宸科技（深：３０１５３６）等多股漲停。



＊大金融板塊走軟，銀行股半日跌２％＊



ＬＰＲ一如人行預告今日下調，澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，ＬＰＲ下調對商業銀

行的影響，將被存款利率下調所抵消。東方匯理銀行駐香港的研究主管治曉佳預計，今年晚些時

候人行將進一步下調存款準備金。預測下一次政策利率下調或在２０２５年初，但如果經濟成長

和金融市場受到重大負面衝擊，那麼人行可能會更積極地以寬鬆政策加以應對。

今早大金融板塊疲弱，銀行跌近２％，證券亦跌１﹒２％，海通證券（滬：６００８３７）

挫逾６％，國泰君安（滬：６０１２１１）跌近４％。（ｒｙ）

