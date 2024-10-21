《Ａ股行情》回購增持再貸款放行，滬指收升０﹒２％成交逾２萬億

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市

升幅收窄至０﹒２％，報３２６８﹒１１點。深成指揚１﹒０９％，創業板升０﹒６９％。首批

回購增持再貸款資金獲批，滬深兩市交易額增，全日成交２﹒１８萬億元（人民幣．下同），較

上個交易日增加８６４億元或４％。

地緣局勢緊張背景下，Ａ股軍工、航天板塊走強，中國衛星（滬：６００１１８）、洪都航

空（滬：６００３１６）、光啟技術（深：００２６２５）等多股漲停。酒店及旅遊板塊午後跑

出，分別漲５％及４％。另外，國家主席習近平上周講話續發揮餘威，半導體板塊今延續漲勢，

亞光科技（深：３００１２３）、富樂德（深：３０１２９７）、星宸科技

（深：３０１５３６）紛紛升停。習近平在安徽調研時強調，推進中國式現代化，科學技術要打

頭陣，科技創新是必由之路。



＊２３公司獲百億貸款支持，福賽科技等漲停＊



值得留意的是，人行今日下調ＬＰＲ報價利率，１年期、５年期雙雙降低２５個基點，幅度

大於政策利率降幅，以期助力經濟企穩。後續市場可能會期待更多寬鬆政策，考慮到ＭＬＦ到期

規模大且債券供給或增加，年底前很有可能再降準。銀行板塊全日走跌，挫約１﹒７％。

穩投資市場政策工具進一步落地，昨日２３家滬深上市公司公告稱，已與銀行簽訂貸款協議

或取得貸款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。業內人士表示，首批回購增

持再貸款案例涉及金額上限近１１５億元，有助於改善上市公司估值，提振市場信心。

首批獲專項貸支持的上市公司股價普漲，除中國石化（滬：６０００２８）及陽光電源

（深：３００２７４）微跌０﹒３％外，其餘全部收升，福賽科技（深：３０１５２９）、東芯

股份（滬：６８８１１０）、通裕重工（深：３００１８５）及山鷹國際（滬：６００５６７）

漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９３５﹒２０ ＋０﹒２５

上證綜合指數 ３２６８﹒１１ ＋０﹒２０ ８５５７﹒８１

上證Ａ股指數 ３４２５﹒４１ ＋０﹒２０

深證成份指數 １０４７０﹒９１ ＋１﹒０９ １３２８２﹒１０

深圳創業板指數 ２２１０﹒３４ ＋０﹒６９

上證Ｂ股指數 ２７２﹒３０ ＋０﹒１５ ３﹒２８

深證Ｂ股指數 １２３７﹒９６ ＋０﹒４７ １﹒３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

