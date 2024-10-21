  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2024 15:06

《Ａ股行情》回購增持再貸款放行，滬指收升０﹒２％成交逾２萬億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市
升幅收窄至０﹒２％，報３２６８﹒１１點。深成指揚１﹒０９％，創業板升０﹒６９％。首批
回購增持再貸款資金獲批，滬深兩市交易額增，全日成交２﹒１８萬億元（人民幣．下同），較
上個交易日增加８６４億元或４％。
　　地緣局勢緊張背景下，Ａ股軍工、航天板塊走強，中國衛星（滬：６００１１８）、洪都航
空（滬：６００３１６）、光啟技術（深：００２６２５）等多股漲停。酒店及旅遊板塊午後跑
出，分別漲５％及４％。另外，國家主席習近平上周講話續發揮餘威，半導體板塊今延續漲勢，
亞光科技（深：３００１２３）、富樂德（深：３０１２９７）、星宸科技
（深：３０１５３６）紛紛升停。習近平在安徽調研時強調，推進中國式現代化，科學技術要打
頭陣，科技創新是必由之路。
　
＊２３公司獲百億貸款支持，福賽科技等漲停＊
　
　　值得留意的是，人行今日下調ＬＰＲ報價利率，１年期、５年期雙雙降低２５個基點，幅度
大於政策利率降幅，以期助力經濟企穩。後續市場可能會期待更多寬鬆政策，考慮到ＭＬＦ到期
規模大且債券供給或增加，年底前很有可能再降準。銀行板塊全日走跌，挫約１﹒７％。
　　穩投資市場政策工具進一步落地，昨日２３家滬深上市公司公告稱，已與銀行簽訂貸款協議
或取得貸款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。業內人士表示，首批回購增
持再貸款案例涉及金額上限近１１５億元，有助於改善上市公司估值，提振市場信心。
　　首批獲專項貸支持的上市公司股價普漲，除中國石化（滬：６０００２８）及陽光電源
（深：３００２７４）微跌０﹒３％外，其餘全部收升，福賽科技（深：３０１５２９）、東芯
股份（滬：６８８１１０）、通裕重工（深：３００１８５）及山鷹國際（滬：６００５６７）
漲停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９３５﹒２０　　＋０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６８﹒１１　　＋０﹒２０　　　　８５５７﹒８１　　
　　上證Ａ股指數　　３４２５﹒４１　　＋０﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４７０﹒９１　＋１﹒０９　　　１３２８２﹒１０　　
　　深圳創業板指數　２２１０﹒３４　　＋０﹒６９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７２﹒３０　　＋０﹒１５　　　　　３﹒２８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２３７﹒９６　　＋０﹒４７　　　　　１﹒３６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處