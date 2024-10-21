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AH股新聞

21/10/2024 17:16

《海納智見－荀玉根》如何看待近期港股表現亮眼？

　　《海納智見》９月中國股市成為全球資本市場的關注焦點，特別是在９２４國新辦發布會及
９２６政治局會議後，市場情緒明顯提振，國內寬基指數持續抬升，港股和Ａ股市場均出現顯著
上漲。本文將主要分析本輪港股行情開啟的驅動因素，並進一步展望未來港股走勢。
　
　　市場回顧：９月全球市場多數收漲，港股漲幅居前。Ａ股方面滬深３００指數９月累計漲幅
╱最大漲幅２１﹒０％╱２８﹒４％，創業板指為３７﹒６％╱４３﹒５％；港股方面恒生指數
１７﹒５％╱２６﹒７％，恒生科技指數為３３﹒５％╱４２﹒３％；美股方面標普５００指數
為２﹒０％╱６﹒８％，納斯達克指數為２﹒７％╱１０﹒０％；其他市場，德國ＤＡＸ為
２﹒２％╱７﹒０％，英國富時１００為－１﹒７％╱－２﹒５％，法國ＣＡＣ４０為０﹒１％
╱６﹒３％，日經２２５指數為－１﹒９％╱－５﹒１％。從行業表現看，９月港股漲幅前三行
業為可選消費（３０﹒３％）、醫療保健（２１﹒０％）、信息技術（１９﹒４％），無下跌行
業；９月美股漲幅前三行業為公用事業（７﹒５％）、材料（６﹒３％）、信息技術（５﹒５％
），下跌行業為金融（－３﹒３％）、日常消費（－０﹒２％）。
　
　　本輪港股開啟反彈的重要基礎是過去四年港股跌得多、估值低。２０２０年以來，港股持續
下跌，恒生指數收出創歷史紀錄的年線四連陰，本次行情啟動前港股跌幅已經較為明顯，恒生指
數從２１╱０２╱１８最高點累計下跌４１﹒３％。此外，港股調整後其估值性價比也逐步凸顯
：一方面，縱向對比來看，港股估值已經降至歷史底部區域；另一方面，國際對比視角下港股估
值也處於偏低水準。
　
　　９月上旬港股上漲的重要誘因是美聯儲降息對港股流動性的支撐。本輪港股的上漲行情始於
　９╱１１，這一天美國勞工部公布的８月通脹數據顯示美國通脹持續緩解，再加上９╱６公布
的８月就業數據印證美國就業趨弱，市場對美聯儲在９月開始降息的預期變得愈發堅定。隨著美
聯儲降息預期落地，海外主要發達經濟體基本都將進入降息周期，在此背景下資金有望重新回流
新興市場，此時前期跌幅已顯著、估值已低的中國資產性價比凸顯。港股通常對外圍流動性變化
更加敏感，從而導致港股在此輪上漲中領先於Ａ股。
　
　　港股中報相對強勁的業績表現是支撐港股更優表現的核心動力。流動性環境改善只是港股上
漲的重要背景，但核心還是看基本面，港股上市公司相對更優的業績是港股率先上漲的核心動力
。根據已披露的港股和Ａ股中報數據，港股企業盈利整體優於Ａ股，強勁的業績表現為港股的上
漲奠定了基礎。如果分行業看，９╱１１以來港股不同板塊的股價漲跌幅也與中報業績表現有一
定相關性。此外，９２４國新辦發布會以來，一系列存量和增量政策正逐步出台落地，投資者信
心得到提振，助推港股加速上漲。
　
　　未來國內政策組合拳發力，疊加海外流動性持續改善，或支撐港股繼續上行。往未來看，若
海內外積極因素持續驗證，或支撐港股繼續上漲。國內方面，政策組合拳陸續出台落地，有望推
動基本面回暖。９月底以來政策明顯轉向積極，隨著政策組合拳的不斷出台落地，未來國內宏微
觀基本面有望逐步改善。海外方面，美聯儲降息已落地，後續外資或階段性回流。考慮到美國通
脹持續緩解的大背景仍然不變，美國經濟預期仍有走弱風險，美聯儲降息不僅有助於改善Ａ股宏
觀流動性，還可能致使靈活型外資在短期回流。
　
　　風險提示：美聯儲降息不及預期，國內政策力度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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