《Ａ股焦點》大金融板塊集體調整，海通證券Ａ挫近７％

《經濟通通訊社２１日專訊》券商、銀行、保險股早盤集體調整，海通證券

（滬：６００８３７）挫６﹒７％，國海證券（深：０００７５０）跌近５％，國泰君安

（滬：６０１２１１）跌４﹒５％，東方財富（深：３０００５９）、華西證券

（深：００２９２６）、太平洋（滬：６０１０９９）等跟跌。

銀行方面，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌近４％，平安銀行（深：０００００１）跌

２﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）等均跌逾２％。

保險股全線下調，天茂集團（深：０００６２７）跌逾２％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒４％。

支持資本市場新工具上周落地，人民銀行上周五（１８日）正式啟動證券、基金、保險公司

互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，首期互換便利央票今日上市。２０２４年第一期互換便利央行票

據期限為五年，票面利率１﹒８０％，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，不過規模未有公

布。

互換便利操作細則正式明確，多位業內人士表示，該工具的推出在資金風險偏好、債券供給

上影響市場，但總體影響偏溫和。值得留意的是，首批參與操作的有１７家券商及３家基金，保

險公司不在其列。（ｒｙ）

