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AH股新聞

21/10/2024 10:16

《Ａ股焦點》大金融板塊集體調整，海通證券Ａ挫近７％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》券商、銀行、保險股早盤集體調整，海通證券
（滬：６００８３７）挫６﹒７％，國海證券（深：０００７５０）跌近５％，國泰君安
（滬：６０１２１１）跌４﹒５％，東方財富（深：３０００５９）、華西證券
（深：００２９２６）、太平洋（滬：６０１０９９）等跟跌。
　　銀行方面，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌近４％，平安銀行（深：０００００１）跌
２﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行
（滬：６０１９３９）等均跌逾２％。
　　保險股全線下調，天茂集團（深：０００６２７）跌逾２％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒４％。
　　支持資本市場新工具上周落地，人民銀行上周五（１８日）正式啟動證券、基金、保險公司
互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，首期互換便利央票今日上市。２０２４年第一期互換便利央行票
據期限為五年，票面利率１﹒８０％，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，不過規模未有公
布。
　　互換便利操作細則正式明確，多位業內人士表示，該工具的推出在資金風險偏好、債券供給
上影響市場，但總體影響偏溫和。值得留意的是，首批參與操作的有１７家券商及３家基金，保
險公司不在其列。（ｒｙ）

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