《Ａ股焦點》２３公司獲首批回購增持再貸款，股價普漲，表列表現

《經濟通通訊社２１日專訊》昨日２３家滬深上市公司發布公告稱，公司或大股東已與銀行

簽訂貸款協議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。業內人士表示

，這是市場首批回購增持再貸款案例，涉及金額上限近１１５億元（人民幣．下同），標誌著首

期３０００億元回購增持再貸款進入落地階段，有助於改善上市公司估值，提振市場信心。

首批參與專項貸的Ａ股公司包括中國石化（滬：６０００２８）、中遠海控

（滬：６０１９１９）、招商蛇口（深：００１９７９）等，除陽光電源（深：３００２７４）

跌１％外，其他股價普漲。



２３家參與回購增持再貸款上市公司股價表現：

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名稱 代碼 漲幅％

東芯股份 （滬：６８８１１０） １９﹒９８

通裕重工 （深：３００１８５） １９﹒８３

福賽科技 （深：３０１５２９） １５﹒５４

山鷹國際 （滬：６００５６７） １０﹒０６

邁為股份 （深：３００７５１） ９﹒６７

威邁斯 （滬：６８８６１２） ８﹒４９

廣電計量 （深：００２９６７） ７﹒７９

力諾特玻 （深：３０１１８８） ５﹒４４

中遠海發 （滬：６０１８６６） ４﹒１２

嘉化能源 （滬：６００２７３） ４﹒０７

兆易創新 （滬：６０３９８６） ４﹒０６

中遠海能 （滬：６０００２６） ３﹒５４

中遠海特 （滬：６００４２８） ３﹒５３

招商蛇口 （深：００１９７９） ３﹒４４

招商輪船 （滬：６０１８７２） ２﹒９８

中遠海控 （滬：６０１９１９） ２﹒９５

玲瓏輪胎 （滬：６０１９６６） ２﹒６９

牧原股份 （深：００２７１４） １﹒８３

溫氏股份 （深：３００４９８） １﹒８１

招商港口 （深：００１８７２） １﹒７６

中國外運 （滬：６０１５９８） １﹒７

中國石化 （滬：６０００２８） ０

陽光電源 （深：３００２７４） －１﹒０３

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（ｒｙ）

