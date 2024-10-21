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AH股新聞

21/10/2024 10:31

【人行操作】５年ＬＰＲ年內降６０基點，２５年百萬房貸省息廿萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公告，１０月１年期及５年期以來貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）均下降２５個基點，兩者分別從３﹒３５％和３﹒８５％降至３﹒１０％和３﹒６％

　　這是今年以來ＬＰＲ第三次下降，也是降幅最大的一次，其中與房貸利率掛勾的５年期以上
ＬＰＲ今年以來累計下降了６０個基點。加上各商業銀行１０月２５日統一批量下調存量房貸利
率平均約０﹒５個百分點，今年房貸利率降幅或超過１個百分點。需要留意的是，房貸定價規則
是在重定價日按照最新ＬＰＲ確定新重定價周期的利率水平，存量房貸利率下降需分步兌現。
　　據《人民日報》舉例，北京某存量房貸借款人，重定價日為每年１月１日，目前其房貸利率
為４﹒７５％（２０２４年１月１日的ＬＰＲ＋５５基點），則其房貸利率下調可分兩步：第一
步，１０月２５日，商業銀行批量調整房貸利率為ＬＰＲ－３０基點，即其房貸利率將調整為
３﹒９％（ＬＰＲ－３０基點），調整幅度為８５個基點（４﹒７５％－３﹒９％）；第二步，
２０２５年１月１日，房貸利率按照最新一期ＬＰＲ重新計算，若１２月公布的５年期以上
ＬＰＲ仍為３﹒６％，則其房貸利率調整為３﹒３％（ＬＰＲ－３０基點），調整幅度為６０個
基點（３﹒９％－３﹒３％）。
　　兩步調整完後，即２０２４年全年該房貸利率將累計下降１４５個基點，按照１００萬元（
人民幣．下同）貸款本金，２５年等額本息的還貸方式計算，房貸利息總額減少超過２４萬元，
每月月供減少超過８００元。（ｓｌ）

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