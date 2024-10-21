【傾力救市】中國結算：開再貸款證券帳戶須承諾僅回購或增持股票

《經濟通通訊社２１日專訊》股票回購增持再貸款上周五（１８日）正式落地，並明確貸款

資金「專款專用，封閉運行」。內媒《中國證券報．中證金牛座》引述業內消息指出，中國證券

登記結算有限責任公司（下稱「中國結算」）日前在行業內下發通知，詳細闡明上市公司及其主

要股東在申請開設用於回購增持股票的專用證券帳戶時需注意的事項，以及證券公司和中國結算

各分支機構對開戶申請的的審核流程。

具體來看，在開戶申請方面，上市公司及主要股東開立專用證券帳戶，應在回購增持公告發

布後，參照中國結算相關指南，準備必要的開戶申請材料。在提交申請時，需在證券帳戶開立申

請表中特別註明「本公司╱本人承諾該專用證券帳戶僅用於使用再貸款回購╱增持股票」。上市

公司、主要股東根據回購增持股票上市地的不同，通過證券公司或直接向對應的中國結算京、滬

、深分公司提交開戶申請。



＊證券公司審核開戶申請，應查閱回購增持公告＊



開戶審核方面，證券公司收到上市公司、主要股東提交的開戶申請材料後，應查閱回購增持

公告，審核確認相關申請材料合格，通過證券帳戶在線業務平台通用模塊，向回購增持股票上市

地對應的中國結算分公司提交開戶申請。證券公司應做好開戶申請材料保管等工作。中國結算各

分公司收到上市公司、主要股東通過證券公司或直接提交的開戶申請並審核通過後，為其開立專

用證券帳戶。

上周五（１８日）人民銀行聯合金監總局、中證監宣布，即日起２１家全國性金融機構可向

符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款用於股票回購和增持，並於次一季度第一個月向人

民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人行按照貸款本金的１００％提供再貸款支持。再貸款

首期額度３０００億元人民幣，利率１﹒７５％，期限１年，可視情況展期。２１家金融機構自

主決策是否發放貸款，貸款利率原則上不超過２﹒２５％。申請貸款的上市公司和主要股東應當

開立單獨的專用證券帳戶，專門用於股票回購和增持；該專用證券帳戶只允許開立一個資金帳戶

，在貸款全部清償前，資金帳戶不允許支取現金或對外轉帳。（ｓｌ）

