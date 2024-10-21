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AH股新聞

21/10/2024 13:22

《神州金融》興業銀行等股份行跟進下調存款利率５－２５基點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》繼六大行、股份行中的招商銀行之後，其他股份行的今年第二
輪存款利率下調也開始落地，包括中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、廣發
銀行、華夏銀行在內的股份行今日宣布下調存款掛牌利率，平安銀行則於１９日就宣布這一調整
。調整幅度方面，這些股份行各期限整存整取掛牌利率下調幅度與大行保持一致，均為０﹒２５
個百分點，活期存款利率則下調０﹒０５個百分點。
　　其中，平安銀行調整後利率分別為：３個月期０﹒８５％、６個月期１﹒１０％、１年期
１﹒３０％、２年期１﹒３５％、３年期１﹒５５％、５年期１﹒６０％，活期存款利率為
０﹒１０％，通知存款１天期、７天期分別為０﹒１０％、０﹒４５％。
　　興業銀行調整後利率分別為：３個月期０﹒８５％、６個月期１﹒１０％、１年期
１﹒３０％、２年期１﹒３５％、３年期１﹒５５％、５年期１﹒６０％，活期存款利率為
０﹒１０％，通知存款１天期、７天期分別為０﹒３５％、０﹒７０％。
　　上周五（１８日），工商銀行、建設銀行、交通銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行，以
及股份行中的招商銀行均下調了存款掛牌利率，調整後的整存整取掛牌利率為：３個月期
０﹒８０％、６個月期１﹒００％、１年期１﹒１０％、２年期１﹒２０％、３年期１﹒５０％
、５年期１﹒５５％，通知存款１天期、７天期分別為０﹒１０％、０﹒４５％。
　
＊銀行業利率支出料每年節省逾４０００億＊
　
　　內媒認為，從大行到股份行，到部分城商行、農商行，再到其他中小銀行先後下調存款掛牌
利率的順序，是存款利率市場化調整機制效能的體現，預計此次股份行調整後，其他銀行也會陸
續宣布調整。
　　中信證券表示，根據人行披露的中資全國性大型銀行和中小型銀行人民幣信貸收支表數據，
中國的商業銀行活期存款╱定期存款總規模分別達到１０７﹒４萬億╱１７３﹒５萬億元人民幣
，若假設其他商業銀行利率調整幅度與大行接近，本次利率調降將每年節約銀行業利率支出超
４０００億元人民幣。（ｓｌ）

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