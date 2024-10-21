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AH股新聞

21/10/2024 13:28

《經濟時評》瑞銀上調中國今明經濟增長預期至４﹒８％、４﹒５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤發表最新點評
稱，因第三季中國國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速強於預期，並預期第四季ＧＤＰ增速將持穩
，因此上調對中國２０２４年全年實際ＧＤＰ同比增速的預測至４﹒８％（之前為４﹒６％），
同時上調２０２５年中國實際ＧＤＰ增速預測至４﹒５％（之前為４％）。
　　汪濤表示，９月中國經濟增長動能改善，第三季中國ＧＤＰ同比增速４﹒６％強於預期，疊
加近期政府出台的一系列政策支持，預計第四季ＧＤＰ環比增速有望上行至６﹒５％（季調後環
比折年增長率），不過同比增速將保持在４﹒６％，因此上調對２０２４年全年實際ＧＤＰ同比
增速的預測至４﹒８％。財政資金支持或可以延續至２０２５年初，信貸增長也有望反彈，因此
上調２０２５年實際ＧＤＰ增速預測至４﹒５％，同時上調名義ＧＤＰ同比增速預測至４﹒８％

　　汪濤稱，自９月下旬以來，政府出台了一系列貨幣、財政和房地產寬鬆政策支持經濟增長，
增量財政支持有望帶來超過瑞銀此前基準預測的財政脈衝。財政支持主要用於支持政府償還欠款
，改善企業現金流，最終部分流向居民部門，並且能緩解地方政府支出面臨的限制。此外，下調
存量房貸利率預計每年將減少居民利息負擔１５００億元人民幣左右，對政策支持加碼和房地產
市場企穩的預期有望提振居民和企業部門信心。（ｓｌ）

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