【提振內房】機構：房貸利率降至２字頭，第四季樓市暖冬可期

《經濟通通訊社２１日專訊》內地１０月１年期、５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

均下降２５個基點，分別從３﹒３５％、３﹒８５％降至３﹒１０％、３﹒６％。這是ＬＰＲ年

內第三降，也是１年期ＬＰＲ降幅歷來最大的一次，而與房貸利率掛勾的５年期以上ＬＰＲ今年

以來已累計下調６０個基點，從年初的４﹒２％降至當前的３﹒６％。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，目前除北京、上海和深圳的房貸利率還可能會停

留在「３」字頭外，全國其他城市房貸利率均已進入到「２」字頭行列。



＊廣州部分房貸或達新低２﹒６％＊



有內媒舉例指，青島首套房利率將降至２﹒９％（ＬＰＲ減７０基點），杭州首套房利率將

降至２﹒９％（ＬＰＲ減７０基點），南京首套房利率將降至２﹒７％（ＬＰＲ減９０基點）。

廣州房貸利率更可能將達到新低２﹒６％，甚至低於公積金貸款利率。目前廣州主流銀行房貸利

率執行ＬＰＲ減８５基點，部分外資、地方銀行能做到ＬＰＲ減１００基點。

另外，５８安居客研究院研究總監陸騎麟指，對於購房者來說，ＬＰＲ的下調最直接的好處

是減少利息支出。此外，近期房貸首付比例不斷下調，這雖可能加大購房者的月供壓力，但通過

降低利率來減輕其還貸負擔，既能讓購房者買得起房，也能確保他們有能力償還貸款，從而有助

於樓市的穩定發展。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，大幅度降息能夠帶來市場需求

的反彈。此次降息以後，疊加此前一線城市鬆綁限購、限貸，稅費政策調整，首付比例調整等，

將帶來四季度樓市的暖冬行情。（ｓｌ）

