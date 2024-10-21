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AH股新聞

21/10/2024 13:40

【ＦＯＣＵＳ】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

　　【ＦＯＣＵＳ】８月２５００美元、９月２６００美元、１０月２７００美元，說的正是迭
創新高的現貨金價；與此同時，全球基準的紐約期金周一（２１日）亦觸及２７４７﹒８美元歷
史新高，年初至今累計漲幅達３２％，跑贏納指１００、標普５００，榮膺僅次比特幣（６４％
）的最佳表現資產亞軍。面對高處未算高的金價，有人歡喜有人愁。
　
＊亂世＋債務，加持金價＊
　
　　回看年初至今升勢，如果說首季的最大功臣是各國央行，全球官方黃金儲備期間勁增２９０

，錄２０００年以來同期最大增幅，那麼自二季度以來，伊朗４月空襲以色列，以色列９月空襲
黎巴嫩
，再到最新以色列直接與伊朗「開片」如箭在弦，正正應了「亂世藏金」的信條。即使中國央媽
已連續５個月按兵不動，都無礙期金、現貨金雙雙愈升愈有。
　　比「地緣緊張」更能持久加持黃金的，無疑是「債務壓頂」。看看美國本財年（截至９月）
財赤錄史上第三高的１﹒８３３萬億美元水平，財政部預估全年利息總開支將破天荒突破１﹒１
萬億美元，而中國舉債置換地方隱形債務、上調赤字率，亦是開弓沒有回頭箭。
　
＊金飾股哀嚎，一股獨俏＊
　
　　假設黃金與美元的可兌換永久成立，且具備保值功能，那麼無論是以美國Ｍ２相對美國本國
黃金儲備價值計，還是以美國人均可支配收入相對黃金價格計，金價都遠未見頂。而從技術分析
的角度看，倘若金價在本月底持續企於２７００美元以上，而非大幅回調，２７００水平將成為
新的支持，並助其攀向下一個新高。高盛就預計，金價明年初將續升至２９００美元。
　　不過，儘管金價節節攀升，但持有容易，獲利卻難，而黃金相關股票亦走勢分化。年初至今
，國內金礦股一哥紫金（０２８９９）勁升３８％，招金（０１８１８）、赤峰黃金
（滬：６００９８８）、山東黃金（０１７８７）分別升４８％、３９％、２１％。
　　相反，金飾股周大福（０１９２９）、周生生（００１１６）、六福（００５９０）卻分別
暴瀉３８％、２６％、２８％。六福最新季報更顯示，截至９月底的財季黃金同店銷售按年跌
３８％。唯一的奇葩是６月登錄港股的老舖黃金（０６１８１），「古法黃金」高端路線及高毛
利令其股價連翻三倍。

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