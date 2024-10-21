《打擊貪腐》國開行原副行長王用生受賄２３５１萬，判囚１２年

《經濟通通訊社２１日專訊》國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生受賄案今日公開宣判

，吉林市中級人民法院認為，王用生２０１０年至２０１９年間受賄２３５１萬餘元人民幣，數

額特別巨大，鑑於王用生到案後能夠如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄

犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情

節，依法可從輕處罰。法院遂對王用生以受賄罪判處有期徒刑１２年及罰款２００萬元人民幣，

對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，２０１０年至２０１９年，王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記

、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相

關單位和個人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計折合

人民幣２３５１萬餘元。

６６歲的王用生在退休５年後於去年７月受查，今年１月被開除黨籍並移送審查起訴。中紀

委國家監委指，其問題包括大搞權錢交易，通過投資入股等隱蔽手段大肆接受利益輸送，利用職

務便利為他人在貸款融資、債券申購等方面謀利，並非法收受巨額財物；大肆干預、插手金融機

構職工錄用工作；違規擁有非上市公司股份。

據內媒《財新》此前報道，近年國開行體系涉腐中層以上幹部有將近３０人，包括原董事長

胡懷邦以及副行長周清玉、何興祥。（ｓｌ）

