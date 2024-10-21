《神州金融》京東金融被指遭監管進駐，知情人士斥嚴重失實

《經濟通通訊社２１日專訊》京東金融擠提傳聞經過京東方面闢謠後仍未止，甚至傳出「京

東金融遭遇監管工作組進駐，向部分銀行拆借資金」等傳聞。內媒《華爾街見聞》今日下午引述

一位接近京東人士表示，相關信息嚴重失實，批評「這些內容都是毫無根據的謠言」，強調京東

金融業務順暢運行中，至於涉及到相關銀行事項則屬於「貨幣基金快贖標準流程」。對此，京東

方面已對相關傳聞進行了舉報與投訴。



＊京東方面已報警，５０微博帳號涉傳謠、煽動被禁言＊



上周五（１８日）社交平台流傳一張截圖，顯示有京東金融理財產品巨額提現被拒，網民擔

憂京東金融是否出現擠兌情況，「京東金融擠兌」的話題登上熱搜，甚至有人慫恿「這波還是能

跑的趕緊跑吧」。京東金融方面當日已回應稱，不存在網傳擠兌情況，各類理財產品都在正常運

營中，相關言論完全失實，批評有人在網上發表煽動性言論，並惡意煽動用戶去「擠兌」，涉嫌

違反國家相關法律法規、擾亂金融市場秩序、影響金融系統穩定，京東方面已就針對京東金融的

謠言報警。

新浪「微博管理員」同日發文指，在今次事件中傳播不實信息以及惡意煽動、炒作的行為，

不僅侵害相關平台合法權，同時也擾亂了金融市場秩序，對此站方予以嚴肅處置。經站方排查並

核實，發現有５０個用戶發布不實信息及煽動性言論，新浪基金微博帳號亦蹭炒相關熱點進行違

規營銷導流，站方已對相關帳號視情況予以階段性禁言至永久禁言處置。

不過，隨後又有網民發截圖稱，京東金融流動性枯竭，付款主體變成「興業Ｔ０流動性支持

業務京東出款過渡戶」。有內媒指出，消費者遇到的收款備注「興業Ｔ０流動性支持業務京東出

款過渡戶」，實為墊資銀行正常帳戶信息。內媒並引述行業專家強調，根據監管要求，貨幣基金

的快速贖回需要有資質的銀行墊資才能實現，後者包括興業銀行，而京東金融正是和興業銀行等

機構合作，「這是快贖的正常流程，是整個行業的標準流程」。（ｓｌ）

