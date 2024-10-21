【聚焦數據】廣東首三季外貿總額同比增１１﹒１％，超全國水平

《經濟通通訊社２１日專訊》海關總署廣東分署副主任張柯在今日舉行的２０２４年前三季

度廣東進出口情況新聞發布會上表示，前三季度，全省實現外貿進出口總額６﹒７５萬億元（人

民幣．下同），同比增長１１﹒１％，是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份，比全國總

體增速（５﹒３％）快了５﹒８個百分點，對全國增長的貢獻率達４１﹒５％；規模更創歷史同

期新高，並佔全國外貿的２０﹒９％，規模和比重均繼續穩居全國第一。其中，出口４﹒３９萬

億元，增長９﹒１％；進口２﹒３６萬億元，增長１５％。

前三季度，廣東對主要貿易夥伴進出口均實現正增長。其中，對第一大貿易夥伴東盟進出口

１﹒０８萬億元，增長１０﹒１％；對中國香港、美國、歐盟、中國台灣分別增長１５﹒３％、

７﹒３％、５﹒５％和１６﹒３％。同期，廣東對共建「一帶一路」國家進出口２﹒４７萬億元

，增長９﹒８％。

前三季度，廣東民營企業進出口４﹒３萬億元，增長１７﹒１％，增速快於廣東整體６個百

分點，佔廣東外貿總值的６３﹒６％，佔比提升３﹒２個百分點。同期，外商投資企業進出口

２﹒１１萬億元，增長２％，佔３１﹒２％；國有企業進出口３３５５﹒２億元，增長０﹒３％

，佔５％。



＊家電出口增１４﹒７％，半導體製造設備進口增逾七成＊



前三季度，廣東出口機電產品２﹒８７萬億元，增長８﹒８％，佔出口總值的６５﹒２％；

出口勞動密集型產品６０８９﹒３億元，佔１３﹒８％。主要商品中，家用電器、電腦、手機等

傳統優勢商品的出口分別增長１４﹒７％、５﹒６％和５﹒３％；鋼材、集成電路、平板顯示模

組等中間品出口分別增長１５４﹒８％、２１﹒５％和１５％。

前三季度，廣東進口集成電路８２１７﹒１億元，增長１７﹒７％，佔進口總值的

３４﹒８％；進口電腦及部件、半導體製造設備分別增長１４８﹒１％和７２﹒１％。同期，國

內工業生產需求提升，進口煤炭、原油、天然氣等能源產品合計７５５２﹒９萬噸，增加了

２７﹒９％。（ｓｌ）

