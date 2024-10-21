《打擊貪腐》海南瓊海市委書記田志強受查，其前領導７月主動投案

《經濟通通訊社２１日專訊》海南省紀委監委今日通報，海南省瓊海市委書記田志強涉嫌嚴

重違紀違法，目前正接受海南省紀委監委紀律審查和監察調查。

據內媒《第一財經》報道，５５歲田志強落馬距其前任領導、原海南省委書記羅保銘主動投

案不足３個月。報道引述海南省政界知情人士指出，羅保銘被查後，有關田志強面臨被調查的傳

聞日益頻繁，因此對於田志強此次被查，他們並不感到意外。田志強最後一次公開露面是在１０

月１７日主持瓊海市委理論學習中心小組第四十八次集體學習會。



＊曾任投案海南前省委書記羅保銘秘書多年＊



《澎湃新聞》引述多名消息人士透露，田志強１８日下午被有關部門帶走，其於瓊海賓館的

住所也被搜查。消息人士又指，田志強是羅保銘調任海南後從天津帶到海南的秘書人員，並持續

多年擔任羅保銘秘書。

公開資料顯示，羅保銘於１９９７年至２００１年擔任天津市委常委、宣傳部部長，而田志

強在此時期擔任天津市委宣傳部理論研究室幹部及機要秘書等職務。２００１年，羅保銘調任海

南省委副書記，田志強也於２００４年被調到海南，開始擔任海南省委辦公廳秘書二處秘書。

隨著羅保銘在海南省內的職務不斷升遷至省長、省委書記等職務，田志強的職務也一路升至

海南省政府辦公廳一處秘書、海南省政府辦公廳一處處長、海南省政府辦公廳副主任及海南省委

副秘書長等。２０１５年起，田志強先後出任海南省屯昌縣委書記及海南省瓊海市委書記；羅保

銘則於２０１７年卸任海南省委書記，退居二線任全國人民代表大會華僑委員會副主任委員，至

２０２３年３月卸任。

今年７月２５日，中紀委國家監委網站通報，羅保銘涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正

接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。（ｓｌ）

