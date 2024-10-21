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AH股新聞

21/10/2024 14:38

【雙１１】快手電商雙１１首日成交額創新高，同比增９４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》快手（０１０２４）電商「雙１１」購物節上周六（１９日）
正式啟動，首日ＧＭＶ（商品成交金額）破歷史峰值，同比增長９４％，當日ＧＭＶ同比增長逾
１００％的品牌超過５９００個。
　　其中，快手電商泛貨架增速亮眼，「大牌大補」帶動更多商品銷售。１９日當天，泛貨架
ＧＭＶ同比增長１２８％，大牌大補百萬ＧＭＶ單品數同比增長４８０％。小米（０１８１０）
ＭＩＸ　Ｆｏｌｄ３、榮耀Ｘ６０、ｉＰｈｏｎｅ１６　Ｐｒｏ　Ｍａｘ、五糧液
（深：０００８５８）５２度濃香白酒、九芝堂（深：０００９８９）阿膠黃芪口服液、小度學
習機、歐派（滬：６０３８３３）ＯＰＰＥＩＮ超跑軟床、美的（００３００）
（深：０００３３３）法式無霜冰箱、華為Ｍａｔｅ　６０　Ｐｒｏ、小天鵝洗烘滾筒洗衣機成
為快手電商泛貨架熱銷商品。
　
＊以舊換新帶動家電銷售，ＴＣＬ　ＧＭＶ同比增４４倍＊
　
　　在快手電商雙１１平台補貼和國家補貼的多重助力下，消費熱情高漲。１９日０時至２０日
１７時，快手平台成交１０萬單以上的超級單品超３８００個，成交破千萬品牌達５４個。
　　以舊換新國家補貼直接帶動消費電電和家電家居類目商品的快速增長。１９日０時至２０日
１７時，用戶參與以舊換新國家補貼領券數超１３０萬張，國補首日ＧＭＶ對比今年６１８增長
６７０％，ＴＣＬ、海信（００９２１）（深：０００９２１）、歐派等品牌在國補助力下實現
品牌ＧＭＶ破億。其中，ＴＣＬ　ＧＭＶ同比增長４４倍、海信ＧＭＶ同比增長１２倍，歐派
ＧＭＶ同比增長超１００倍。
　　同時，快手電商內容場持續爆發。１０月１９日０時至１０月２０日１７時，快手平台日均
直播間商品曝光次數超１００億次，千元以上商品ＧＭＶ同比增長７６０％，單場ＧＭＶ超
２０２３年雙１１峰值直播間超１﹒６萬個，成交破百萬ＧＭＶ的直播間數量達１９３個。
（ｓｌ）

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