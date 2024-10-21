《國企紅籌》紫金（０２８９９）首三季多賺５１％，收入增２％

《經濟通通訊社２１日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，截至９

月３０日止首三季純利２４３﹒６億元（人民幣．下同），升５０﹒６８％，每股盈利９２﹒３

分，扣除非經常性損益之純利２３７﹒８億元，升５６﹒１６％，惟營業收入２３０３﹒９億元

，升２﹒３９％。加權平均淨資產收益率２０﹒２２％，升３﹒４６個百分點。該集團指，純利

上升因生產運營管理能力穩步提升，主要礦產品產量增長，以及成本得到有效控制，並對金屬市

場的研判能力進一步提升，獲得金屬價格上漲帶來的收益。

公司第三季純利約９２﹒７３億元，按年升約５８﹒１７％，每股盈利３４﹒９分，扣除非

經常性損益之純利８３﹒１４億元，按年升約４９﹒７％，０﹒３４９元，營業收入

７９９﹒７９億元，上升７﹒１％。加權平均淨資產收益率７﹒１４％，升１﹒３４個百分點。

該集團指，首三季礦產金產量增加８％，礦產銅產量增加５％，礦產銀產量增加７％，礦產

鋅產量年減４％，礦場企業毛利率５７﹒７１％，按年增７﹒４２個百分點；綜合毛利率

１９﹒５３％，按年增加４﹒３７個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

