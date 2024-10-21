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AH股新聞

21/10/2024 08:26

《國企紅籌》中國電力（２３８０）注潔能業務取遠達控股權訂框架

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國電力（０２３８０）公布，與控股股東國家電投旗下遠達
環保（滬：６００２９２）分別訂立兩項重組框架協議，以跟進資產重組建議，預計完成後該集
團將收購遠達環保的控股股權，而有關條款仍在協商。
　　該集團指，框架協議包括與獨立第三者湘投國際出售分持６３％及３７％股權的五凌電力予
遠達環保，以及該集團出售所持長洲水電６４﹒９３％股權予遠達環保，遠達環保以發行股份及
現金支付代價，每股發行價６﹒５５元（人民幣．下同）。遠達環保亦擬就資產重組建議進行新
股配售，募集資金用作所購資產建設等。
　　該集團指，五凌電力及長洲水電於交易後預計將繼續為其附屬公司，而五凌電力從事清潔能
源發電開發及投資，上半年純利約９﹒８億元，長洲水電在廣西壯族自治區從事水電、風電及光
伏發電的開發及投資，上半年純利約１﹒４億元。至於遠達環保從事節能環保及污染治理業務，
上半年純利約５２０９萬元。該集團指，資產重組建議將進一步發展成為國家電投綜合性清潔能
源旗艦平台。
　
＊發行１０億人幣碳中和債＊
　
　　另外，該集團指，在中國境內發行１０億元綠色中期票據的碳中和債，票面利率為每年
２﹒２８％，期限５年，無擔保，募集所得資金將用作償還一筆現有綠色中期票據及一筆清潔能
源發電項目相關貸款。（ｗｈ）

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