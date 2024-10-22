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AH股新聞

22/10/2024 09:22

《駐京專電》中央發布意見推動產業工人隊伍建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中共中央、國務院正式發布《關於深化產
業工人隊伍建設改革的意見》，推動產業工人隊伍建設改革走深走實。《意見》提出，提高產業
工人經濟收入，探索對大國工匠、高技能人才實行年薪制、協議工資制和股權激勵等。
　　《意見》從完善產業工人技能形成體系、健全職業發展體系和維護勞動經濟權益等九方面提
出２７條措施，深化產業工人隊伍建設改革。力爭到２０３５年，培養造就２０００名左右大國
工匠、１００００名左右省級工匠、５００００名左右市級工匠，以培養更多大國工匠和各級工
匠人才為引領，帶動一流產業技術工人隊伍建設，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復
興偉業提供有力人才保障和技能支撐。
　　《意見》還指出要加大複合型技術技能人才培養力度，健全產業工人終身職業技能培訓制度
，為發展新質生產力、推動高質量發展培養急需人才。同時，構建以企業為主體、職業學校為基
礎，政府推動、社會支持、工會參與的技能人才培養體系。鼓勵大型企業制定技能人才發展戰略
，健全產業工人培訓制度，積極開展公共職業技能培訓。企業按規定足額提取和使用職工教育經
費，確保６０％以上用於一線職工教育和培訓。

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