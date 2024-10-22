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AH股新聞

22/10/2024 09:39

《駐滬專電》龔正出席國際航運論壇：上海將成高端航運服務集聚地

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市長龔正今日在２０２４北外灘國際
航運論壇開幕式上表示，將推動上海國際航運中心能級全面躍升。具體來說，一是打造高端航運
服務集聚高地，支持航運保險產品創新，業務模式創新，引導主要保險機構、再保險機構積極拓
展全球服務網絡；加快推進海事仲裁制度的規則創新，探索符合國情、接軌國際的臨時仲裁制度
，支持境外仲裁和爭議解決機構在上海拓展業務，打造國際海事爭議解決服務高地。上海還將將
推動更多的航運指數期貨產品上市，建設航運權威智庫和執行機構，打響上海航運的服務平台。
　　二是將持續的推進航運貿易數字化發展，做強做實基於區塊鏈技術的航運貿易數字化平台，
將加快智慧港口、智慧航道、智慧機場建設，推動集裝箱碼頭、航空貨站自動化改造，建設世界
級的數字孿生港口和機場。
　　三是著力打造綠色航運發展高地，加快布局ＬＮＧ、綠色甲醇等綠色燃料供應鏈，推廣純電
動船舶等綠色運輸供給，建立靈活可靠功能完善的航運建設燃料加速服務體系，打造全球航運綠
色燃料加速中心和交易中心。上海還將推動綠色港口綠色機場建設，積極推進上海港－洛杉磯港
、上海港－漢堡港等綠色航運走廊建設，積極參與相應的航運標準規則制定，貢獻更多的上海智
慧。

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