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AH股新聞

22/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行互換便利首操作，額度５百億

　　《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
加快推動金融科技在資本市場應用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監副主席李超２１日在２０２４金融科技大會上表示，加快推動金融科技在資本市場的應用
，高度重視金融科技安全問題，多措並舉建設金融科技生態。
　
額度５００億元，人行開展首次ＳＦＩＳＦ操作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行昨日發布證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作結果公告顯示，人民銀行
開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作。本次操作金額５００億元（人民幣．下同），
採用費率招標方式，２０家機構參與投標，最高投標費率５０點子，最低投標費率１０點子，中
標費率為２０點子。
　
支持優質中資企業境外上市和發行債券
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）國際銀行業運營大會２０２４年會２１日在北京國家會議
中心舉辦。人行副行長陸磊在致辭時表示，中國人民銀行將促進跨境貿易和投融資便利化，進一
步推進人民幣國際化；將支持優質中資企業在境外上市和發行債券。
　
　
《上海證券報》
　
人行開展互換便利首次操作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
支持資本市場的新工具正式啟動，人行２１日發布證券、基金、保險公司互換便利操作結果公告
２０２４第１號。本次操作金額５００億元，採用費率招標方式，２０家機構參與投標，最高投
標費率５０個點子，最低投標費率１０個點子，中標費率為２０個點子。
　
　
２５個點子！ＬＰＲ迎最大歷史降幅　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月２１日，人行授權全國銀行間同業拆借中心公布：１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為
３﹒１０％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒６０％，均下行２５個點子。
　
中證監：加快推動金融科技在資本市場的應用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「近年來，隨著以信息技術、人工智能為代表的新興科技在金融行業中快速發展和應用，金融科
技創新發展日新月異，有效提升了金融監管的能力和水平，進一步提高金融服務實體經濟的質量
和效率。」中證監副主席李超２１日在２０２４金融科技大會上表示，中證監將加快推動金融科
技在資本市場的應用，高度重視金融科技安全問題，多措並舉建設金融科技生態。
　
　
《證券時報》
　
中國推動產業工人隊伍建設改革走深走實
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院２１日正式發布《關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》，推動產業工人隊
伍建設改革走深走實。《意見》提出，提高產業工人經濟收入，探索對大國工匠、高技能人才實
行年薪制、協議工資制和股權激勵等。
　
三季報預喜公司佔比超八成，行業景氣度持續向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ａ股上市公司三季報業績預告漸次披露。截至１０月２１日收盤，共計２００家上市公司預告三
季報業績，其中１１１家公司「預增」、３４家「略增」、４家「續盈」、１７家「扭虧」，預
喜公司家數佔比達８３％。
　
促進全球金融業互聯互通，助力中國金融市場擴大開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
被譽為金融界「奧運會」的Ｓｗｉｆｔ國際銀行業運營大會２０２４年會昨日在北京國家會議中
心舉辦，這也是Ｓｉｂｏｓ年會首次來到中國內地城市舉辦。來自五湖四海的金融從業者或是聚
集在一層展廳溝通交流、擴展業務，或是參與各類金融主題論壇、探討前沿金融界議題。
（ｌｃ）

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