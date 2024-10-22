《神州經脈》青年失業率次高，互換便利落場買股，外資來華投資增

《神州經脈》人行昨日（２１日）收盤後公布，開展了證券、基金、保險公司互換便利

（ＳＦＩＳＦ）首次操作，操作金額５００億元（人民幣．下同），２０家機構參與投標。同時

，首期互換便利央票也正式上市，票據期限為五年，票面利率１﹒８０％。中金公司今日上午表

示，已成功運用央票開展首筆融資，並在ＳＦＩＳＦ項下買入股票。惟中金未透露買入的股票詳

情。

支持資本市場工具迅速落實，滬深三大指數集體收漲，滬綜指升０﹒５４％，收報

３２８５﹒８７點，實現三連升；深成指揚０﹒８５％，創業板指收升０﹒３％。成交縮量，兩

市全日交易額約１﹒９萬億元，較上個交易日大減２７１４億元或１２％。

美元和美債收益率穩步上行，外部環境持續不利於人民幣表現，大行仍不時出手緩和市場波

動，預計在美國總統大選前，匯價將維持寬幅波動。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收

報７﹒１２１２，較上個交易日４時３０分收盤價跌９４點子，兩連跌，創１０月１７日以來近

一周新低，全日在７﹒１１９３至７﹒１２６０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１２２３，較上個交易日跌２４１點子，創１０月１８日以來近一周新低，上個交易日報

７﹒０９８２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人行昨傍晚公告稱，開展了證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）首次操作，操

作金額５００億元，採用費率招標方式，２０家機構參與投標，最高投標費率５０個基點，最低

投標費率１０個基點，中標費率為２０個基點。為保障操作順利，上周五（１８日）人行在上海

清算所註冊了首隻互換便利央票並上市流通。中金公司已於昨日達成了互換便利首筆質押式回購

交易，今日在ＳＦＩＳＦ項下首次買入股票。



２﹒ 國家外匯管理局公布今年前三季度外匯收支數據。今年前三季度，銀行代客涉外收入

５２５９４億美元，對外付款５２５６６億美元，順差２８億美元。９月，銀行代客涉外收入

６３０６億美元，對外付款５７０４億美元。９月，銀行結匯２３７７億美元，售匯１８９５億

美元。２０２４年１－９月，銀行累計結匯１６７６２億美元，累計售匯１７９７５億美元。



３﹒ 國家外匯管理局副局長李紅燕表示，今年人民幣兌美元即期匯率總體小幅貶值０﹒３％左

右，人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩定。外匯管理部門將持續監測評估國際經濟金融形勢和

主要發達經濟體的貨幣政策動向，適時開展逆周期宏觀審慎調節，切實維護外匯市場穩定運行。



４﹒ 李紅燕表示，外資來華投資有所增加，近期外資投資境內股票情況也明顯改善，外債變動

保持平穩。外資投資境內債券延續穩定流入態勢，前三季度累計淨增持超過８００億美元。截至

目前，外資持有境內人民幣債券的總量超過６４００億美元，處於歷史高位。目前外資在國內股

市、債市的佔比在３％至４％左右，受多重有利因素支撐，還有進一步提升空間。



５﹒ 人民銀行上海總部今日發布，截至２０２４年９月末，境外機構持有銀行間市場債券

４﹒３９萬億元，約佔銀行間債券市場總託管量的２﹒９％。從券種看，境外機構持有國債

２﹒１７萬億元、佔比４９﹒４％，同業存單１﹒１０萬億元、佔比２５﹒１％，政策性金融債

０﹒９４萬億元、佔比２１﹒４％。



６﹒ 國家統計局公布，９月全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲勞動力失業率為１７﹒６％

，較８月下降１﹒２個百分點，中止連續兩個月上升的趨勢，為去年１２月開始發布分年齡組失

業率以來該年齡組別的次高水平。不包含在校生的２５－２９歲失業率為６﹒７％，亦較上月下

降０﹒２個百分點；不包含在校生的３０－５９歲失業率則連續三個月持平於３﹒９％。國家統

計局上周五公布，９月全國城鎮調查失業率降至５﹒１％，為三個月最低；３１個大城市城鎮調

查失業率降至５﹒１％，亦創三個月新低。



７﹒ 針對計劃在中國裁減５００個職位的報道，富達國際發聲明回應指出，經慎重考慮，公司

決定優化部分現由大連中心管理和支持的職能，這與公司上下提升效率的戰略焦點一致。聲明並

指，將在大連增設一些新職能，由此繼續擴大業務規模，力爭用好當地人才優勢。



８﹒ 廣東省統計局公布，前三季度，廣東實現地區生產總值９９９３９﹒１８億元，按不變價

格計算，同比增長３﹒４％，低於全國水平的４﹒８％。（ｓｌ）

