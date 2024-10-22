《鍾之日記》車股表現佳，恒指縮量升

《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股今日走勢反覆，科技股熄火，汽車股衝高。恒生指數今早低開４４點後止跌，早盤最多

升逾百點，惟午後市況回弱，最多跌近百點，至尾盤又窄幅回升，恒指全日收升２０點或

０﹒１％，報２０４９８點。

成交顯著縮水，全日主板成交回到１５４８億元，按日減少超過４００億元，接近一個月成

交新低。



＊互換便利迅速落實，Ａ股縮量收升＊



為了更好發揮證券基金機構穩市作用，人行１０月１０日宣布創設證券、基金、保險公司互

換便利（ＳＦＩＳＦ）工具。人行昨日（２１日）收盤後公布，已開展了互換便利首次操作，操

作金額５００億人民幣，２０家機構參與投標。同時，首期互換便利央票也正式上市，中金公司

已成功運用央票開展首筆融資，並在ＳＦＩＳＦ項下買入股票。惟中金未透露買入的股票詳情。

支持資本市場工具迅速落實，滬深三大指數集體收漲，滬綜指升０﹒５４％，收報

３２８５﹒８７點，實現三連升；深成指揚０﹒８５％，創業板指收升０﹒３％。兩市全日交易

額約１﹒９萬億元人民幣，較上個交易日縮量２７１４億元人民幣或１２％。

摩根士丹利表示，互換便利落地後，將令市場流動性增加，有助穩定投資情緒，預期有利股

息率、自由現金流水平吸引的大市值股份，估計共有３１隻港股及Ａ股可直接受惠。



＊吉利汽車整合資源，全日飆逾７％＊



吉利汽車（００１７５）昨晚公布關連交易，其間接全資附屬公司浙江乘用車以現金代價

１﹒２４億元人民幣，向控股股東吉利控股收購寧波乘用車之全部股權。寧波乘用車在中國主要

從事汽車相關綜合車輛服務。

吉利汽車認為，收購事項將實現資源有效整合，增強其在科技實力、生產設備、質量管理等

多個核心領域的實力，從而確保汽車的質量及安全，提高市場對公司汽車品牌的信心，並進一步

擴大聲譽及影響力。此外，於收購事項交割後，集團將繼續向沃爾沃投資、睿藍汽車及遠程科技

提供綜合服務。

值得一提的是，中汽協今日公布的數據顯示，今年首９月汽車銷量排名前十位的企業中，吉

利排第六名，而且按年同期銷量呈增長勢頭。吉利汽車股價走強，收漲約７﹒１％為表現最好藍

籌。

另外，特斯拉三季報公布在即，其他電車股亦炒上，理想汽車（０２０１５）升近５％，小

鵬汽車（０９８６８）漲２﹒８％，蔚來（０９８６６）揚１﹒６％，零跑汽車（０９８６３）

微升０﹒７％，比亞迪（０１２１１）則跌約１％。



＊中興通訊績遜大跌，大行看法分歧＊



中興通訊（００７６３）公布第三季業績，期內營業收入２７５﹒５７億元人民幣，按年跌

３﹒９％；純利２１﹒７４億元人民幣，按年跌８﹒２％。業績差過市場預期，中興通訊今日大

跌８％，報１９﹒３６港元。

摩通直指，中興通訊第三季收入及盈利分別低於市場共識１６％及９％，本土電訊商網路業

務持續收縮，導致季內收入跌４％。市場對中興通訊全年收入及淨利潤共識為１２９４億及９８

億元人民幣，意味第四季收入及淨利潤需按年增長１３％及２６％。連同去年高基數效應，相信

市場對其第四季業績預測過分樂觀，預期業績公布後市場預期將顯著下調，目前給予「中性」評

級及１８﹒５港元目標價。

瑞銀下調中興今年至２０２６年收入預測２％至７％，料明年的淨利潤會回穩，另下調長期

資本支出６％至７％，上調目標價１４％至２１﹒２港元，維持「中性」評級。

花旗維持對公司長遠正面看法，基於本土人工智能伺服器機遇及海外電訊商業務，目前予「

買入」評級，目標價１９﹒８港元。



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