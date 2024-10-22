《Ａ股焦點》華夏幸福擬引入廊坊國企承接部分債務，現升６％

《經濟通通訊社２２日專訊》據《證券時報》報道，化債走過３個年頭的房企華夏幸福

（滬：６００３４０），近日擬在其《債務重組計劃》中推出新的「置換帶方案」。該方案擬引

入廊坊市屬國企承接部分金融債權人的債務，作為條件，這些金融債權人須向廊坊市屬國有企業

或其指定主體提供新增融資。本次實施置換帶的債務規模預計２００億元（人民幣．下同）左右

，最終以參與置換帶的金融債權人和廊坊市屬國有企業雙方確認的結果為準。

華夏幸福在方案中表示，該方案履行的效果，對參與置換帶的債權人而言，存量債務由更具

備清償能力的廊坊市屬國有企業承接；對未參與置換帶的債權人而言，包括「兌抵接」在內的公

司債務金額整體實現壓降，現金兌付比例得到提高。債權人可結合自身情況自願選擇是否參與《

置換帶方案》。

據了解，華夏幸福爆雷始自２０２１年。截至２０２４年９月３０日，《債務重組計劃》中

２１９２億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為１９００﹒２９億元。公司

累計未能如期償還債務金額合計為２４４﹒７１億元。

華夏幸福今早高開，現大漲６﹒２５％，報１﹒５３元。（ｊｑ）

