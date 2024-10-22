【大國博弈】美國出台新規，阻止中俄等獲取美民眾數據

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》報道，美國司法部周一（２１日）擬定新規，通過

對某些商業交易施加新的限制，以阻止聯邦政府或美國民眾大量個人數據落入中國、伊朗和俄羅

斯等國家之手。

美國司法部稱，新規是根據總統拜登今年初簽署的行政命令而草擬。這項命令旨在防止外國

對手利用可獲取的美國金融、基因組數據和健康數據進行網絡攻擊等活動。除中俄及伊朗外，該

規定還適用於委內瑞拉、古巴和北韓。

這項新規首次明確了不能轉移的數據類型和數量，任何企業不可把超過１００名美國人的人

類基因組數據傳輸至上述國家，也禁止傳輸超過１萬美國人的健康或財務數據，還將禁止傳輸超

過１０００台美國設備的精確地理位置數據。司法部可以對違反上述法例的人士與機構判處民事

與刑事處罰。



＊ＴｉｋＴｏｋ等中國Ａｐｐ傳送數據至母企將屬違法＊



美國官員們表示，將禁止與數據可能流向「受關注國家」的數據經紀商進行交易，同時也將

禁止傳輸任何有關美國政府人員的數據。

官員又稱，倘若法規生效後，ＴｉｋＴｏｋ等中國應用程序將用戶數據傳送至中國母公司，

將屬於違法行為。（ｒｙ）

