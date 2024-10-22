【傾力救市】中農工建等多家銀行落地首批股票回購專項貸款

《經濟通通訊社２２日專訊》據《財新網》報道，２３家滬深上市公司日前先後披露公告稱

，已與銀行達成意向協議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金用於回購或增持股票，涉及資金總

額超百億元（人民幣．下同）。這意味著全國首批上市公司股票回購、增持專項貸款正式落地。

從昨日陸續發布的公告看，首批回購增持貸款合作銀行包括工商銀行、建設銀行、中國銀行

、農業銀行、招商銀行、中信銀行等，涉及的上市公司包含不同所有制企業，覆蓋主板、科創板

和創業板。



＊銀行與上市公司積極對接＊



目前，多家商業銀行已從客戶准入、帳戶管理、盡調審批、風險控制等多維度制定專項貸款

落地方案，完善內控制度，積極開展回購增持貸款營銷。而一些上市公司已積極申請回購增持貸

款。

工商銀行稱，工商銀行北京分行為兆易創新（滬：６０３９８６）成功辦理１億元股票回購

專項貸款。建設銀行已與廣電計量（深：００２９６７）、玲瓏輪胎（滬：６０１９６６）、力

諾特玻（深：３０１１８８）等達成合作協議。中國銀行稱，已與中國石化

（滬：６０００２８）等六家上市公司簽署貸款協議承諾，並向３２家上市公司明確貸款承諾。

中信銀行也表示，與牧原股份（深：００２７１４）、邁為股份（深：３００７５１）、嘉化能

源（滬：６００２７３）達成合作，成功落地市場首批股票回購增持再貸款業務。（ｒｙ）

