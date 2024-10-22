【傾力救市】專家：互換便利操作量達五千億後料擴大規模

《經濟通通訊社２２日專訊》人行昨日傍晚公告稱，開展了證券、基金、保險公司互換便利

首次操作，操作金額５００億元（人民幣．下同），採用費率招標方式，２０家機構參與投標，

最高投標費率５０個基點，最低投標費率１０個基點，中標費率為２０個基點。

１０月１０日，人行宣布創設互換便利工具，首期操作規模５０００億元。《上證報》最新

獲悉，互換便利首期操作規模５０００億元是額度概念，人行會根據參與機構需求，分次開展操

作。預計未來還會根據市場走勢、機構需求等情況，擇機開展操作，並合理確定每次操作量；累

計操作量達到５０００億元限額後，將視情進一步擴大操作規模。

為保障操作順利，上周五（１８日）人行在上海清算所註冊了首隻互換便利央票並上市流通

。據了解，中金公司已成功運用上述央票開展首筆融資。

業內專家表示，互換便利央票可在銀行間市場交易流通，充分利用現有的金融基礎設施互聯

互通機制，支持機構跨市場開展相關業務。

據悉，人行在首次操作中根據機構需求換出了國債，目前相關操作還在進行中。（ｒｙ）

