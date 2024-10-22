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AH股新聞

22/10/2024 10:53

《打擊貪腐》北京原副市長高朋被雙開，面對重大風險考驗逃避責任

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據中央紀委國家監委網站消息，北京市政府原黨組成員、副市
長高朋嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。
　
＊違規買賣股票，借用管理和服務對象大額錢款＊
　
　　經查，高朋理想信念崩塌，背離初心使命，在重大風險考驗面前退縮不前、逃避責任，在政
治上造成不良影響；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服
務對象為其家庭提供「保姆式」服務；組織意識淡漠，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取
利益，弄虛作假，騙取學歷、學位；廉潔底線失守，違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和
服務對象大額錢款，搞權色交易；貪圖享樂，追求低級趣味；毫無紀法觀念，搞權錢交易，利用
職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守
，給國家利益造成重大損失。
　　經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高朋開除黨籍處分；由國家監委給
予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉
財物一並移送。
　
＊曾係北京現任最年輕副市長＊
　
　　高朋今年４月受查，據悉是今年以來中央紀委國家監委審查調查的第２２名中管幹部，也是
黨的二十大以來北京市落馬的首個副部級官員。
　　公開簡歷顯示，高朋為遼寧鳳城人，１９７２年７月生，現５２歲，曾在北京市政府８名副
市長中屬最年輕。高朋畢業於東北財經大學投資經濟專業，１９９６年８月參加工作。高朋在進
入政府機關任職前，曾在國企工作多年，擔任過北京地鐵集團有限責任公司融資規劃部副部長、
北京市基礎設施投資有限公司副總經理等職務。
　　２００９年１２月，高朋被任命為北京市豐台區政府副區長，直至２０１４年開始擔任北京
市發改委副主任。２０１５年１２月，高朋調任順義區，先後擔任代區長、區長等職務，同時兼
任北京天竺綜合保稅區管委會主任。２０１８年４月－２０２３年３月，高朋擔任順義區委書記

　　２０２３年３月，高朋獲任北京市副市長。根據北京市政府網站公布的領導班子分工，其主
要負責城市管理、交通、農業農村方面工作，協助負責應急管理方面工作，分管城市管理委員會
、天安門地區管理委員會等部門。（ｊｑ）

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