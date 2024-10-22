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AH股新聞

22/10/2024 11:50

《神州金融》中國人保迎首位女將，中央委員丁向群出任黨委書記

　　《經濟通通訊社２２日專訊》現任中共中央委員、安徽省組織部部長丁向群出任中國人民保
險集團黨委書記。
　　據中國人民保險集團官網消息，中共中央組織部有關負責人今早在幹部會議宣布上述任命，
此前擔任中國人保集團黨委書記、董事長的王廷科已於今年８月卸任集團黨委書記，９月辭去董
事長職務。
　
＊中國人保成立７５年以來首位女性掌舵人＊
　
　　據《財新》報道，丁向群是中國人保自１９４９年成立以來首位女性掌舵人。同時，她也是
目前金融圈不多的中央委員。
　　公開資料顯示，現年５９歲的丁向群出生於１９６５年６月，江蘇淮安人。她本科和碩士都
畢業於中國人民大學，碩士專業是貨幣銀行學。此前曾在農業銀行、中國銀行和國家開發銀行等
銀行系統內工作多年。
　　２０１３年，丁向群離開了任職２０年的中國銀行，轉戰保險業，出任中國太平保險集團副
總經理、黨委委員，２０１５年任國家開發銀行副行長、黨委委員。２０１７年６月，丁向群從
中央金融業邁入地方政府，任廣西壯族自治區政府副主席、黨組成員。
　　２０１８年９月，丁向群仕途更上一層樓，轉任安徽省委常委、組織部部長，直至此次職務
調整。２０２２年１０月，丁向群當選為第二十屆中央候補委員。今年７月，在二十屆三中全會
上，她遞補為中央委員。（ｊｑ）

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