《中國要聞》中央候補委員郭竹學任國家鐵路集團董事長

《經濟通通訊社２２日專訊》據中國國家鐵路集團有限公司網站消息，中央組織部今早宣布

黨中央決定，郭竹學任中國國家鐵路集團有限公司董事長、黨組書記，免去其中國國家鐵路集團

有限公司總經理職務；免去劉振芳的中國國家鐵路集團有限公司董事長、黨組書記職務。相關職

務任免，按有關法律和章程的規定辦理。

公開簡歷顯示，郭竹學生於１９６６年１１月，河北元氏人，北京交通大學管理科學專業，

在職研究生學歷，管理學碩士學位，是二十屆中央候補委員。

郭竹學長期任職鐵路系統，曾任中國鐵路總公司上海鐵路局局長、黨委副書記，中國鐵路總

公司北京鐵路局局長、黨委副書記等職。２０１８年５月，郭竹學任中國鐵路總公司副總經理、

黨組成員。

２０１９年６月，由原中國鐵路總公司改制成立的國鐵集團在北京掛牌，郭竹學出任新公司

副總經理、黨組成員。２０２２年７月，郭竹學獲任國鐵集團董事、總經理、黨組副書記，至此

番履新。

此番卸任的劉振芳，出生於１９６１年９月，２０２２年７月任中國國家鐵路集團有限公司

董事長、黨組書記。（ｊｑ）

